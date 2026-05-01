Intendente de Pehuenia Moquehue da la bienvenida a la Fiesta del Chef Patagónico

Llegó el día.

Llegó este Primer de Mayo, jornada de inicio de la esperada Fiesta Nacional del Chef Patagónica, en su edición 20°, en Pehuenia Moquehue.

Arturo de Gregorio, intendente de esta villa, hoy está expectante y entusiasta. Las cartas están en la mesa, razona: «ahora, a disfrutar todos de este encuentro».

El intendente De Gregorio junto al gobernador Rolando Figueroa, en edición anterior de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, en la villa Pehuenia Moquehue. Foto: «Río Negro»

«Cada edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico reafirma que en destinos como el nuestro, el turismo es un motor real de desarrollo, que genera trabajo, movimiento económico y oportunidades para nuestra gente», afirma De Gregorio en diálogo con «Río Negro».

«En este camino, es fundamental el acompañamiento del Gobierno de la Provincia y la mirada del gobernador Rolando Figueroa, que entiende que los pueblos del interior, aunque pequeños en escala, somos grandes en impacto cuando se trata de construir destinos turísticos de proyección nacional e internacional», agrega.

De Gregorio junto al chef Mazzuchelli y Natalia Manavella.

Sostiene que «hoy Villa Pehuenia Moquehue se posiciona con identidad propia, integrando naturaleza, cultura y gastronomía en una propuesta que crece año a año. Este Festival es una muestra concreta de lo que somos capaces de hacer cuando hay planificación, trabajo sostenido y una comunidad comprometida con su desarrollo».

Y concluye: «Seguimos avanzando con una visión definida, marcar un rol activo dentro de una provincia que apuesta al turismo como política de Estado».

Toda la agenda para no perderse nada de esta fiesta.

Estarán presentes cocinas de La Pampa, Río Negro, Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz y Neuquén, junto a la fuerza del norte con Salta y Chaco, el aporte cuyano de Mendoza, la tradición de Córdoba y la integración internacional con Chile, consolidando una propuesta que trasciende fronteras y construye territorio desde la gastronomía.

Este recorrido estará protagonizado por referentes de la cocina como Juan Izaguirre (Río Negro), Luis Bernal (Tierra del Fuego), Gustavo Rapretti (Chubut), Guillermo Vergara (Santa Cruz), Pablo Buzzo (Neuquén), Tupac Guantay (Salta), Juan Solorza (Río Negro), Juan Cruz Galeto (Córdoba) y Alina Ruiz (Chaco), entre otros, quienes compartirán escenario con nuevas generaciones de cocineros.

De Chile vendrá el chef Alejandro Eugenio Sura.

Algo más que importante. Esta constelación está coronada por Dolli Irigoyen, la madrina de la fiesta. Ella protagonizará la masterclass mañana sábado 2, a las 19.