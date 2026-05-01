Club Río Negro: más de una década transformando la fidelidad de los lectores en beneficios reales

En el marco del 114° aniversario de Diario RÍO NEGRO, celebramos también el recorrido de Club Río Negro, un programa que nació en 2013 con la misión de estar más cerca de sus lectores. Desde sus inicios, se consolidó como el referente de beneficios en la Patagonia, transformando la relación entre el medio de comunicación y su audiencia al aportar un valor agregado tangible a la experiencia de estar informados.

Tecnología al servicio del ahorro

Fiel al espíritu de evolución constante, el Club se destaca por su plataforma 100% digital. A través de una aplicación moderna e intuitiva, los más de 8.000 suscriptores -con una presencia mayoritaria en Neuquén y General Roca- pueden explorar entre alrededor de 150 beneficios de distintos rubros y aplicarlos de manera inmediata.

Un ecosistema que impulsa el consumo local

Con 13 categorías que abarcan desde gastronomía y moda hasta mascotas y hogar, el Club funciona como un motor para la economía regional.

Al fomentar el consumo en comercios cercanos, genera un círculo virtuoso que impulsa el crecimiento de los emprendedores y empresas de nuestra zona, a la vez que ofrece beneficios nacionales para disfrutar en todo el país.

Aliado estratégico de las empresas

El alcance de Club Río Negro trasciende al suscriptor individual. Hoy, diversas compañías eligen el programa como una herramienta de beneficio corporativo, integrándolo como un aporte significativo para sus empleados. Es un reconocimiento que mejora la calidad de vida de los equipos de trabajo, extendiendo el bienestar más allá de la jornada laboral.

Con identidad patagónica

A más de diez años de su creación, Club Río Negro sigue siendo el compañero ideal de Diario Río Negro. Lo que comenzó en 2013 como una propuesta de fidelización es hoy un vínculo de identidad y pertenencia que continúa creciendo y modernizándose junto a su comunidad.

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