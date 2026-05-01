Hijos de Jorge Macri compraron 1.600 hectáreas con costa de río en la Patagonia

Antonio y Giorgio Macri, dos de los hijos de Jorge Macri, adquirieron un campo de 1.600 hectáreas en el norte de la Patagonia. La compra tuvo lugar en la segunda mitad del 2025. Río Negro Rural confirmó la información con varias fuentes. La operación se habría cerrado por un monto superior a los US$2.000.000.

Jorge Macri ocupa desde diciembre de 2023 el cargo de jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, es primo del expresidente de la Nación, Mauricio Macri. Este jueves, el funcionario porteño fue noticia por el nacimiento de Vito, su cuarto hijo y el primero de su relación con María Belén Ludueña. Antonio y Giorgio son, junto a Martina, hijos del primer matrimonio del mandatario con Florencia de Nardi.

El campo en la Patagonia que compraron los hijos de Jorge Macri

Antonio y Giorgio Macri estuvieron en Río Negro en 2025. La razón fue la compra de 1.600 hectáreas próximas a Guardia Mitre, localidad ubicada a menos de 100 kilómetros de Viedma, la capital provincial.

Mapa: la localidad de Guardia Mitre y el río Negro.

La propiedad es lindera con el principal cauce de agua del norte de la Patagonia: el río Negro. Una porción de su superficie corresponde a valle y el resto a meseta.

Los hijos de Jorge Macri compraron 1.600 hectáreas en Río Negro: detalles de la operación

La compra tuvo lugar en la segunda mitad del año 2025, y se habría concretado por un monto que supera los dos millones de dólares. El campo fue adquirido a una familia de la zona, que realizaba allí ganadería extensiva en secano.

Jorge Macri junto a Giorgio y Antonio, dos de sus hijos.

Según pudo saber este medio, Antonio y Giorgio Macri elevaron un pedido de factibilidad a EdERSA (Empresa de Energía de Río Negro S.A.), la distribuidora privada de energía eléctrica en la provincia de Río Negro. El pedido de electricidad abona una versión: el objetivo de la compra del campo sería la producción bajo riego, en una zona donde diversos cultivos forrajeros, frutícolas y hortícolas alcanzan elevados rendimientos.

Una muestra de ello es el proyecto de más de 2.000 hectáreas irrigadas que Fabio Calcaterra tiene en Carmen de Patagones, localidad de la provincia de Buenos Aires ubicada al otro lado del río Negro. Calcaterra y Macri son dos apellidos relacionados: Fabio es primo del expresidente Mauricio Macri, que a su vez es primo de Jorge Macri.

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