Publicidad que rinde: Diario RÍO NEGRO y su evolución hacia la consultoría de negocios

En este nuevo aniversario, Diario RÍO NEGRO no solo celebra más de un siglo de periodismo de referencia, sino también una profunda transformación en la manera de conectar a las marcas con sus audiencias. El mercado publicitario ha evolucionado y, con él, nuestro abordaje comercial ha pasado de ser un esquema meramente transaccional para convertirse en una venta consultiva.

La publicidad como inversión, no como gasto

Nuestro propósito actual es derribar el viejo paradigma de la publicidad como un costo operativo. Tal como indica la teoría de negocios más sólida, buscamos que cada acción de comunicación sea una inversión estratégica. Para lograrlo, nos involucramos en los objetivos de nuestros clientes para asegurar que la pauta «le rinda», transformando cada centavo invertido en visibilidad, reputación y resultados concretos.

Fabrizio Di Giacomo, gerente Comercial en Diario RÍO NEGRO. (Foto: Juan Thomes)

En este proceso, indagamos si el cliente ya cuenta con una estrategia comercial y de comunicación definida para potenciar, o bien lo ayudamos a desarrollarla desde cero si aún no la tiene. Analizamos minuciosamente las necesidades puntuales de cada marca para determinar, por ejemplo, si el momento actual requiere una campaña de posicionamiento y prestigio institucional o si es prioritario un plan de acción directa para aumentar las ventas de manera inmediata.

Ecosistema multiplataforma y multiproducto

Esta eficiencia es posible gracias a que hoy somos un medio de comunicación multiplataforma. Entendemos que la audiencia es dinámica y se adapta a sus preferencias y posibilidades de consumo. Por ello, ofrecemos un ecosistema integrado que incluye:

Diario Digital e Impreso: Con formatos que van desde el estándar multimedia hasta piezas de gran impacto visual.

Suplementos Especializados: Espacios semanales como Arquitectura y Diseño o propuestas especiales como los que se realizan por aniversarios de ciudades o competencias específicas, que permiten una segmentación precisa según el interés del lector.

Redes Sociales: Una comunidad activa y masiva en plataformas como Instagram y Facebook, donde transformamos la noticia en contenido visual (Reels, historias y posteos) para generar una interacción directa y moderna con las marcas.

Programación de Radio: Un vínculo sonoro constante con la región que complementa la experiencia informativa.

Eventos y Streaming: La capacidad de transmitir en vivo y generar experiencias presenciales que trascienden el formato tradicional.





La capacidad de transmitir en vivo y generar experiencias presenciales que trascienden el formato tradicional. Club Río Negro: Nuestra plataforma de beneficios con identidad regional y que permite a las marcas llegar de forma directa a una base de datos fidelizada mediante acciones de email marketing, presencia en redes del Club y beneficios exclusivos que traccionan ventas reales.

La potencia de la impronta regional frente a las mega-plataformas

En un mundo saturado por algoritmos de alcance global como Google o Meta, la diferencia del Diario RÍO NEGRO radica en su impronta regional. Si bien las mega-plataformas permiten microsegmentar, nuestra llegada a la audiencia de Río Negro y Neuquén tiene un peso cualitativo distinto.

Nosotros no solo conocemos los datos; conocemos el territorio, las costumbres y la realidad económica de nuestra gente. Esta cercanía permite que el mensaje de nuestros anunciantes llegue de una manera más orgánica, confiable y concreta. Al pautar con nosotros, las marcas no solo compran impresiones; compran el respaldo y la trayectoria de un medio que es parte de la identidad de la Patagonia.

En estos 114 años, renovamos nuestro compromiso: ser el socio estratégico que ayuda a las empresas de la región a crecer, con la mirada puesta en el futuro, pero con los pies siempre firmes en nuestra tierra.