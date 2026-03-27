Levantamiento olímpico: seis rionegrinos clasificaron a los JIPA, que se disputarán en Tierra del Fuego

Valentín Pérez, a la izquierda, tendrá su primer desafío fuera de la provincia.

Dos semanas atrás, el sábado 14 de marzo, Roca vivió un hecho inédito para el deporte local: se disputó por primera vez en la ciudad una fecha de la Liga Patagónica de levantamiento olímpico, organizada por el centro de entrenamiento Pesas Inurriak. La jornada se llevó a cabo en el Club Atlético y Social Argentinos del Norte y se extendió desde las 8 hasta las 19, con entrada libre y una gran presencia de público.

En total, participaron más de 70 atletas en las ramas masculina y femenina, distribuidos en categorías Sub 12, Sub 15, Sub 17, Sub 20 y mayores, además de niños que también tuvieron su espacio de competencia.

Mucha gente se acercó a Argentinos del Norte para ver la competencia. (Foto: Andrés Maripe)

El evento dejó un saldo destacado para la provincia: seis rionegrinos de las categorías Sub 15 y Sub 17 lograron clasificarse a los Juegos de la Integración Patagónica (JIPA), que se disputarán del 20 al 24 de abril en Tierra del Fuego.

Tres de los clasificados son de Roca y entrenan en Inurriak: Haian Romano (Sub 17, hasta 81 kg), quien ya cuenta con gran experiencia en competencias nacionales; Valentín Pérez (Sub 17, más de 81 kg) y Paloma Retamal (Sub 15, hasta 55 kg), quienes afrontarán su primer desafío fuera de la región.

La delegación se completa con Dylan Mollo Muñoz (Sub 17, hasta 67 kg), de Cinco Saltos, Victoria Mariñanco (más de 64 kg), de Comallo (equipo Vórtice) y Juana Rolandi (hasta 64 kg), de Bariloche (ACBLP).

Además, el equipo rionegrino estará acompañado por los entrenadores Daiana Santiago (Comallo, equipo Vórtice) y Ezequiel Guzmán (Roca, Inurriak).