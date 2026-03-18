Los resultados de la Liga Patagónica de Levantamiento Olímpico: récord nacional de la barilochense Lupiañez

Por primera vez, General Roca fue sede de una fecha de la Liga Patagónica de Levantamiento Olímpico. El Equipo de Pesas Inurriak, centro de entrenamiento de la ciudad, fue el responsable de hacerlo posible, de la mano de cuatro organizadores que trabajaron «a todo pulmón»: Valeria Paola Llancaneo, Ezequiel Emanuel Guzmán, Claudia Roxana Pedrero y Osvaldo Flores.

Unos 75 atletas de toda la Patagonia asistieron a la sede del Club Atlético y Social Argentinos del Norte para competir en esta primera fecha, que se realizó el sábado 14 desde las 7 de la mañana -cuando comenzó el pesaje- hasta las 20. El levantamiento olímpico incluye dos movimientos principales: el snatch (arranque) y el clean and jerk (envión), pruebas que forman parte del programa de los Juegos Olímpicos y que integran el recorrido competitivo de muchos atletas en formación.

La joven atleta Luna Lupiañez, integrante de la Federación Barilochense de Pesas, se llevó todas las miradas. Con apenas 16 años logró dos récords nacionales en la categoría Sub 17, en arranque y en total, al levantar 80 kilos en arranque, 100 en envión y un total de 180 kilos.

Lupiañez junto a su entrenador y su compañera, Antonella Almaza Cusnaider. (Foto: Tania Domenicucci-ANR Roca)

La deportista forma parte del seleccionado juvenil argentino y con estos resultados se clasificó a los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2026, que se disputarán en Panamá entre el 12 y el 25 de abril.

Otro de los momentos más esperados de la jornada se vivió cuando subió a la tarima el barilochense Dante Pizzuti. El público ovacionó al flamante levantador olímpico, que completó su intento con 180 kilos sin mayores dificultades y se quedó con el primer puesto en <95kg de la categoría absolutos.

Hubo competencia en distintas categorías de ambas ramas: Sub 12 (con medallas para todos los participantes) Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Absolutos.

El evento fue un éxito en su estreno en Roca. Una gran cantidad de personas se acercó a presenciar la competencia: algunos siguieron la jornada desde las sillas ubicadas dentro de la cancha, otros desde la tribuna y muchos permanecieron de pie junto al alambrado. La entrada fue libre y gratuita y durante todo el día hubo servicio de buffet.

Gran convocatoria en la sede de Argentinos del Norte para la primera fecha de la Liga Patagónica. (Foto: Andrés Maripe)

Los podios de las atletas femeninas

Sub 15

Sinclair

Juana Rolandi (ACBLP) Paloma Retamal (Inurriak) Catherine Sánchez (Fox)

Sinclair

Victoria Mariñanco (Vortice) Abigail Sotelo (Vortice) Geraldine Kuypers (Punto Sur)

Sub 17

Sinclair

Luna Lupiañez (ACBLP) Katherin Almirón Santos (Raptors) Camila Rodríguez (Halteras)

Sinclair

Renata Benítez (Punto Sur) Eluney Aranda (Raptors) Camila Rodríguez (Halteras)

Sub 20

<69 kg

Serena Alonzo (ACBLP) Carla Traut (ACBLP) Camila Durante (Fox)

Sinclair

María Pilar Martínez (5 Saltos) Luisina Moran (Raptors) Belen Calvo (Inurriak)



Absolutos

61 kg

Guadalupe Sosa (Fox) Romina Aqueveque (5 Saltos) Romina Garino (Fox)

Sinclair

Karen Vazquez (Halteras) Valentina González (5 Saltos) Claudia Pedrero (Inurriak)

<69 kg

Carolina López (Atleta) Ayelen Heizle (ACBLP) Agustina Della (Halteras)

Sinclair

Antonela Caletti (ACBLP) Maiten Lerner (ACBLP) Laura Zanatta (Halteras)

Los podios de los atletas masculinos

Sub 15

<55 kg

Dilan Mollo (5 Saltos) Tahiel Pacheco (ACBLP) Gael Cardenas (Raptors)

Sinclair

Benjamín Contreras (Halteras) Gonzalo Jara (Raptors) Alexander Vega (Raptors)

Sub 17

Sinclair

Haian Romano (Inurriak) Rodrigo Arriola (Taurus) Nahuel Mendez (Taurus)

Sinclair

Benjamín Mancilla (ACBLP) Valentín Pérez (Inurriak) Thomas Soule (Fox)

Sub 20

<85 kg

Gianfranco Arriola (Taurus) Julián Hernández (Halteras) Federico Andrade (ACBLP)

Sinclair

Osvaldo Flores (Inurriak) Joaquín Arriola (Taurus) Franco Guerrero (Punto Sur)

<110 kg

Lisandro Cardenas (Raptors) Hernán Anbtileo (ACBLP) Manuel Leuful (ACBLP)



Absolutos

Sinclair

Julián Giraldi (Fox) Martín Spinachi (5 Saltos) Guillermo Villoldo (Halteras)

Sinclair

Osvaldo Flores (Inurriak) Joaquín Arriola (Taurus) Franco Guerrero (Punto Sur)

<85 kg

Julián Rodríguez (Inurriak) Thiago Peña (Punto Sur) Franco Astroza (Halteras)

<95 kg