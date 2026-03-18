Los resultados de la Liga Patagónica de Levantamiento Olímpico: récord nacional de la barilochense Lupiañez
La primera fecha de la Liga Patagónica de Levantamiento Olímpico fue un éxito en Roca. Organizada por el equipo de pesas Inurriak, se realizó en la sede de Argentinos del Norte y reunió a más de 70 atletas.
Por primera vez, General Roca fue sede de una fecha de la Liga Patagónica de Levantamiento Olímpico. El Equipo de Pesas Inurriak, centro de entrenamiento de la ciudad, fue el responsable de hacerlo posible, de la mano de cuatro organizadores que trabajaron «a todo pulmón»: Valeria Paola Llancaneo, Ezequiel Emanuel Guzmán, Claudia Roxana Pedrero y Osvaldo Flores.
Unos 75 atletas de toda la Patagonia asistieron a la sede del Club Atlético y Social Argentinos del Norte para competir en esta primera fecha, que se realizó el sábado 14 desde las 7 de la mañana -cuando comenzó el pesaje- hasta las 20. El levantamiento olímpico incluye dos movimientos principales: el snatch (arranque) y el clean and jerk (envión), pruebas que forman parte del programa de los Juegos Olímpicos y que integran el recorrido competitivo de muchos atletas en formación.
La joven atleta Luna Lupiañez, integrante de la Federación Barilochense de Pesas, se llevó todas las miradas. Con apenas 16 años logró dos récords nacionales en la categoría Sub 17, en arranque y en total, al levantar 80 kilos en arranque, 100 en envión y un total de 180 kilos.
La deportista forma parte del seleccionado juvenil argentino y con estos resultados se clasificó a los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2026, que se disputarán en Panamá entre el 12 y el 25 de abril.
Otro de los momentos más esperados de la jornada se vivió cuando subió a la tarima el barilochense Dante Pizzuti. El público ovacionó al flamante levantador olímpico, que completó su intento con 180 kilos sin mayores dificultades y se quedó con el primer puesto en <95kg de la categoría absolutos.
Hubo competencia en distintas categorías de ambas ramas: Sub 12 (con medallas para todos los participantes) Sub 15, Sub 17, Sub 20 y Absolutos.
El evento fue un éxito en su estreno en Roca. Una gran cantidad de personas se acercó a presenciar la competencia: algunos siguieron la jornada desde las sillas ubicadas dentro de la cancha, otros desde la tribuna y muchos permanecieron de pie junto al alambrado. La entrada fue libre y gratuita y durante todo el día hubo servicio de buffet.
Los podios de las atletas femeninas
Sub 15
Sinclair
- Juana Rolandi (ACBLP)
- Paloma Retamal (Inurriak)
- Catherine Sánchez (Fox)
Sinclair
- Victoria Mariñanco (Vortice)
- Abigail Sotelo (Vortice)
- Geraldine Kuypers (Punto Sur)
Sub 17
Sinclair
- Luna Lupiañez (ACBLP)
- Katherin Almirón Santos (Raptors)
- Camila Rodríguez (Halteras)
Sinclair
- Renata Benítez (Punto Sur)
- Eluney Aranda (Raptors)
- Camila Rodríguez (Halteras)
Sub 20
<69 kg
- Serena Alonzo (ACBLP)
- Carla Traut (ACBLP)
- Camila Durante (Fox)
Sinclair
- María Pilar Martínez (5 Saltos)
- Luisina Moran (Raptors)
- Belen Calvo (Inurriak)
Absolutos
61 kg
- Guadalupe Sosa (Fox)
- Romina Aqueveque (5 Saltos)
- Romina Garino (Fox)
Sinclair
- Karen Vazquez (Halteras)
- Valentina González (5 Saltos)
- Claudia Pedrero (Inurriak)
<69 kg
- Carolina López (Atleta)
- Ayelen Heizle (ACBLP)
- Agustina Della (Halteras)
Sinclair
- Antonela Caletti (ACBLP)
- Maiten Lerner (ACBLP)
- Laura Zanatta (Halteras)
Los podios de los atletas masculinos
Sub 15
<55 kg
- Dilan Mollo (5 Saltos)
- Tahiel Pacheco (ACBLP)
- Gael Cardenas (Raptors)
Sinclair
- Benjamín Contreras (Halteras)
- Gonzalo Jara (Raptors)
- Alexander Vega (Raptors)
Sub 17
Sinclair
- Haian Romano (Inurriak)
- Rodrigo Arriola (Taurus)
- Nahuel Mendez (Taurus)
Sinclair
- Benjamín Mancilla (ACBLP)
- Valentín Pérez (Inurriak)
- Thomas Soule (Fox)
Sub 20
<85 kg
- Gianfranco Arriola (Taurus)
- Julián Hernández (Halteras)
- Federico Andrade (ACBLP)
Sinclair
- Osvaldo Flores (Inurriak)
- Joaquín Arriola (Taurus)
- Franco Guerrero (Punto Sur)
<110 kg
- Lisandro Cardenas (Raptors)
- Hernán Anbtileo (ACBLP)
- Manuel Leuful (ACBLP)
Absolutos
Sinclair
- Julián Giraldi (Fox)
- Martín Spinachi (5 Saltos)
- Guillermo Villoldo (Halteras)
Sinclair
- Osvaldo Flores (Inurriak)
- Joaquín Arriola (Taurus)
- Franco Guerrero (Punto Sur)
<85 kg
- Julián Rodríguez (Inurriak)
- Thiago Peña (Punto Sur)
- Franco Astroza (Halteras)
<95 kg
- Dante Pizzuti (ACBLP)
- Ezequiel Guzmán (Inurriak)
- Juan Funes (Halteras)
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