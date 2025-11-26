Llega el primer Congreso de Ciencias Aplicadas al Deporte y la Salud en Cipolletti: hay más de 1500 personas inscriptas
Este fin de semana, la Secretaría de Deporte de Río Negro llevará adelante la primera experiencia de esta novedosa propuesta que contará con destacados especialistas.
La actividad tendrá lugar en el polideportivo municipal de Cipolletti durante el viernes 28 y sábado 29 de noviembre. Ya se agotaron los cupos disponibles para participar del Congreso de Ciencias Aplicadas al Deporte y la Salud, destinado a profesores/as de Educación Física, licenciados/as en Actividad Física y Deporte, kinesiólogos/as, nutricionistas, psicólogos/as y médicos/as especializados en medicina deportiva.
Entre los especialistas invitados estarán el licenciado en Nutrición Francis Holway (con larga trayectoria en River Plate y asesor del Comité Olímpico Internacional), el licenciado en Educación Física Gastón García (capacitador internacional en entrenamiento juvenil y alto rendimiento) y el profesor de Educación Física Jorge González Guedes (especialista en movimiento y preparador físico olímpico y mundialista desde hace casi 40 años).
También formarán parte Mario Di Santo (especialista en flexibilidad, neurociencias aplicadas y actividad física adaptada), Rodolfo Oliveto (psicólogo en Juegos Olímpicos), Vanesa Valenzuela (directora de Actividad Física y Deporte de la UFLO) y el escribano Pablo Aguilera (fundador de Animal Sports World).
El crónograma en Cipolletti
Viernes 28 de noviembre
- 10:00 – Jorge González: Del movimiento al deporte
- 10:45 – Gastón García: Plan Provincial de Evaluación de la Condición Física en Escolares Rionegrinos
- 11:30 – Jorge González: Las familias de la fuerza
- 12:30 – Pablo Aguilera: Sector deportivo, industria del entretenimiento
- 13:10 – Break almuerzo (60 minutos)
- 14:10 – Francis Holway: Nutrición deportiva
- 15:00 – Pablo Aguilera: Gestión deportiva
- 15:45 – Francis Holway: Nutrición deportiva
- 16:45 – Mario Di Santo: Entrenamiento preventivo
- 17:30 – Jorge González: La periodización selectiva
- 18:15 – Mario Di Santo: Flexibilidad y amplitud de movimiento
Sábado 29 de noviembre
- 9:00 – Francis Holway: Nutrición deportiva
- 9:45 – Mario Di Santo: Neurobiología y entrenamiento cognitivo-motor
- 10:30 – Francis Holway: Nutrición deportiva
- 11:15 – Mario Di Santo: Neurobiología y entrenamiento cognitivo-motor
- 12:30 – Rodolfo Oliveto: Cómo comunicamos mejor en el ámbito de la EF y el deporte
- 13:15 – Break almuerzo (60 minutos)
- 14:30 – Vanesa Valenzuela: Envejecimiento y actividad física
- 15:15 – Rodolfo Oliveto: La EF y el deporte con la Generación Z y Alfa: ¿es posible un enfoque pedagógico que contemple el rendimiento?
- 16:00 – Pablo Aguilera: Marketing deportivo
- 16:45 – Rodolfo Oliveto: La EF y el deporte con la Generación Z y Alfa
- 17:15 – Pablo Aguilera: Marketing personal para deportistas, profesionales y dirigentes
- 18:00 – Rodolfo Oliveto: Gestión de las emociones en el deporte
