Llega el primer Congreso de Ciencias Aplicadas al Deporte y la Salud en Cipolletti: hay más de 1500 personas inscriptas

El destacado nutricionista Francis Holway fue Consultor en la NFL Combine, NFL, NBA y ligas de élite.

La actividad tendrá lugar en el polideportivo municipal de Cipolletti durante el viernes 28 y sábado 29 de noviembre. Ya se agotaron los cupos disponibles para participar del Congreso de Ciencias Aplicadas al Deporte y la Salud, destinado a profesores/as de Educación Física, licenciados/as en Actividad Física y Deporte, kinesiólogos/as, nutricionistas, psicólogos/as y médicos/as especializados en medicina deportiva.

Entre los especialistas invitados estarán el licenciado en Nutrición Francis Holway (con larga trayectoria en River Plate y asesor del Comité Olímpico Internacional), el licenciado en Educación Física Gastón García (capacitador internacional en entrenamiento juvenil y alto rendimiento) y el profesor de Educación Física Jorge González Guedes (especialista en movimiento y preparador físico olímpico y mundialista desde hace casi 40 años).

También formarán parte Mario Di Santo (especialista en flexibilidad, neurociencias aplicadas y actividad física adaptada), Rodolfo Oliveto (psicólogo en Juegos Olímpicos), Vanesa Valenzuela (directora de Actividad Física y Deporte de la UFLO) y el escribano Pablo Aguilera (fundador de Animal Sports World).

El crónograma en Cipolletti

Viernes 28 de noviembre

10:00 – Jorge González: Del movimiento al deporte

10:45 – Gastón García: Plan Provincial de Evaluación de la Condición Física en Escolares Rionegrinos

11:30 – Jorge González: Las familias de la fuerza

12:30 – Pablo Aguilera: Sector deportivo, industria del entretenimiento

13:10 – Break almuerzo (60 minutos)

14:10 – Francis Holway: Nutrición deportiva

15:00 – Pablo Aguilera: Gestión deportiva

15:45 – Francis Holway: Nutrición deportiva

16:45 – Mario Di Santo: Entrenamiento preventivo

17:30 – Jorge González: La periodización selectiva

18:15 – Mario Di Santo: Flexibilidad y amplitud de movimiento

Sábado 29 de noviembre