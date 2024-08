Los árbitros de la Premier League tendrán que revelar de qué equipo son hinchas

El director del comité inglés de árbitros, Howard Webb, anunció que los jueces deberán informar a las autoridades de qué cuadro son hinchas para evitar polémicas en los encuentros por presuntas ventajas.

Esta iniciativa surgió a raíz de una queja del Nottingham Forest durante la temporada, que en su encuentro ante el Everton fue arbitrado en el VAR por Stuart Attwell, reconocido hincha de Luton Town y rival directo el club rojo por la permanencia en la categoría.

«Haremos ajustes si creemos que puede haber un conflicto de intereses si te declaras aficionado de un equipo en concreto. Si has jugado para un club, también”, aseguró Webb ante la nueva medida que será inédita en el fútbol mundial. El ex árbitro a su vez prometió más profesionalismo en el arbitraje: “Estamos intentando que más jugadores se pasen a árbitros, así que es algo en lo que tenemos que trabajar. Y si tienes conexiones personales con gente que trabaje en los clubes, también. Haremos una evaluación de todo ello y lo tendremos en cuenta a la hora de designar a los árbitros».

Hace algunos días, la Premier League también anunció que comunicará en sus redes sociales oficiales las decisiones arbitrales y video-arbitrales que sean revisados en el VAR de cada uno de los partidos del campeonato.

«En ausencia de retransmisión en directo del audio del VAR, ya que no está permitido en el fútbol, el Centro de Partidos de la Premier League podrá retransmitir en las redes sociales información casi en directo desde el VAR Hub durante un partido», publicó la liga en su cuenta oficial de la red social X.

Welcome to the Premier League Match Centre X account. This page will provide live updates from Stockley Park including information directly from the VAR Hub. We will issue near-live updates on operational matters from all matches – including clarification on refereeing and VAR.