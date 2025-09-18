Luciana Zapata, la jugadora de Cutral Co que viajará al Mundial de Pádel de España

Luciana Zapata atraviesa una temporada brillante en el pádel nacional y este mes competirá en el Mundial junior de España en la categoría Sub 18.

La jugadora de Cutral Co logró la clasificación a través de los torneos selectivos del circuito. Jugó en Cipolletti, dos veces en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Fue campeonada y dos veces subcampeona.

Eso le sirvió para terminar como N°1 del país en el ránking de las Sub 18 y consiguió el boleto directo al Mundial que se realizará del 29 de septiembre al 4 de octubre en Reus, España.

Luciana comenzó a jugar al pádel a los 11 años. A diferencia de la mayoría de los jóvenes que compiten a este nivel, entrena solo dos veces por semana y continúa con sus estudios. Este año egresará de la secundaria.

Los chicos que juegan para los selectivos o en instancias internaciones suelen entrenar todos los días además de tener una dedicación exclusiva a partir de hacer sus estudios de manera virtual.

La expectativa para el Mundial y el apoyo

«La verdad es que no me esperaba clasificar al Mundial, fue una noticia súper linda e inesperada. Mi expectativa es poder disfrutarlo», aseguró Luciana en diálogo con Río Negro.

«Espero poder dar lo mejor después de todo el esfuerzo de mi familía, la gente que me apoyo y el mío. Mi mayor sueño en el pádel es poder llegar a ser jugadora profesional», agregó.

Su familia está ligada al deporte ya que Luciana es la hija de José «Colo» Zapata reconocido futbolista de Alianza de Cutral Co.

Al tener 18, esta será su última temporada entre las junior y a partir del año que viene ya jugará solo con mayores. El gran anhelo es poder entrar en una academia de pádel para seguir su formación en la disciplina.

Más allá del acompañamiento de la municipalidad de Cutral Co y la de Plaza Huincul, Zapata no percibe ninguna beca y su familia costea los viajes en los torneos nacionales. Tiene como sponsor a la marca Snauwaert que le provee indumentaria y paletas. También es importante el apoyo de la comunidad del pádel local que la sigue desde hace tiempo y colabora en lo que puede.