Maravilla «no sale de ahí»: Sergio Martínez vuelve a pelear a los 50

Sergio Maravilla Martínez, una de las máximas leyendas del boxeo argentino, volverá a subir a un cuadrilátero y el 11 de abril enfrentará a Nicolás El Picante Ryske, en una velada que se denomina “Noche de leyendas”. El combate se llevará acabo en el Arena Tortuguitas, con capacidad para 9.300 espectadores.

Maravilla Martínez, de 50 años, fue campeón mundial de peso mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo, mientras que previamente había conseguido los cinturones súper welter de la Organización Internacional de Boxeo y del CMB.

2010 y 2012, años maravillosos

Su mejor año fue el 2010, cuando llegó a ser considerado el tercer libra por libra del planeta, detrás del estadounidense Floyd Mayweather y del filipino Manny Pacquiao; aunque el 2012 fue el año que marcó su carrera. En septiembre de ese año venció a Julio César Chávez Jr en una dramática pelea que inmortalizó el «Salí de ahí Maravilla». Evidentemente, el boxeador no tiene esos planes que en medio de esa inolvidable pelea dejó la frase del relator Walter Nelson.

Una gran carrera 57-3-2, con 32 Es el récord profesional de Maravilla Martínez. Su última pelea fue el 23 de marzo de 2023, cuando noqueo al colombiano Jhon Teherán en el mítico Luna Park.

Ryske, por su parte, tiene 45 años y durante las últimas décadas fue uno de los grandes exponentes argentinos de Muay Thai y Kickboxing, donde consiguió cuatro títulos mundiales (WKC, WKF, WKL y WBU).

Ambos tendrá su primer cara a cara este viernes 6 de febrero, en un evento que se desarrollará en Palermo y en el que se brindarán detalles de los combates, el espíritu de “Noche de leyendas” y el alcance internacional que tendrá la programación del 11 de abril.