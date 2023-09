Messi fue clave en el Inter de Miami: con dos asistencias top, derrotó 3 a 1 a Los Ángeles

Lionel Messi brilló una vez más en su travesía por la MLS de Estados Unidos, entregando dos asistencias en el partido que enfrentó a su equipo, Inter Miami contra Los Ángeles FC. El encuentro terminó 3 a 1 y se convirtió en una despedida temporal para Messi, ya que partió hacia nuestro país para unirse a la Selección Argentina, en la preparación para las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de 2026.

El enfrentamiento tuvo lugar en el estadio Banc of California en Los Ángeles, y estuvo cargado de emoción y expectativas debido a la presencia de Messi. La hinchada presente en el estadio, que incluía a celebridades de Hollywood, estrellas de la NBA y músicos famosos, estaba ansiosa por verlo jugar.

Messi ilusiona al Inter de Miami: dos asistencias, triunfo ante Los Ángeles y el sueño de los playoffs

El partido se desarrolló en el marco de la jornada 30 de la MLS y enfrentó al vigente campeón, Los Ángeles FC. A pesar de que el rival contaba con pilares ofensivos, como Carlos Vela y Denis Bouanga, fue Inter Miami quien tomó el control del partido.

Facundo Farías, el último de los argentinos en desembarcar en el Inter Miami, abrió el marcador tras una asistencia precisa del defensor central Tomás Avilés. Este gol marcó un momento importante para Farías, ya que fue su primer tanto con la camiseta rosa y negra del equipo.

Facu Farías first goal✅

Toto Avilés first assist✅



We lead against LAFC early in the match!#LAFCvMIA | 0-1 pic.twitter.com/YKssE3sSwk — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 4, 2023

Aunque Messi no fue el protagonista en la ofensiva durante los primeros minutos del juego, tuvo una ocasión clara para marcar después de combinar con el joven Benjamín Cremaschi. Sin embargo, el arquero estadounidense John McCarthy logró evitar el gol.

La presencia del astro generó un gran entusiasmo entre los hinchas, que lo vitorearon y alentaron con camisetas argentinas. A pesar de esto, también recibió abucheos de la parcialidad local cada vez que tocaba la pelota.

En cuanto al desempeño de Messi, entregó dos asistencias cruciales durante el partido. La primera asistencia fue para Jordi Alba, defensor catalán de Inter Miami, quien anotó su segundo gol con el equipo.

Busquets➡️ Messi ➡️ Alba to put us in the lead by 2️⃣#LAFCvMIA | 0-2 pic.twitter.com/P57D4d1nR9 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 4, 2023

La segunda asistencia llegó hacia el final del partido y fue para el delantero ecuatoriano Leonardo Campana, quien convirtió el tercer gol para Inter Miami.

Leo 🤝 Leo



Leo Messi to Leo Campana to make it 3-0!#LAFCvMIA | 0-3 pic.twitter.com/3qJUMiC6Te — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) September 4, 2023

El marcador final del partido fue de 3-1 a favor de Inter Miami, demostrando su autoridad en la cancha y consolidando una victoria importante en la MLS. A pesar de un gol tardío por parte de Los Ángeles FC, el equipo del sur de Florida logró mantener su ventaja.

Este triunfo permitió a Inter Miami acercarse a los puestos de repechaje en la tabla de posiciones de la MLS. El equipo se encuentra actualmente en la penúltima posición, con 7 victorias, 14 derrotas y 4 empates. Aunque todavía enfrentan un desafío para llegar a los play-offs, la victoria sobre el último campeón de la liga es un impulso importante.

Después de su destacada actuación en la MLS, Lionel Messi emprendió su viaje de regreso a Argentina para unirse al seleccionado nacional. El equipo de Scaloni, último campeón en el Mundial de Qatar 2022, se prepara para participar en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo de 2026. El primer desafío en esta nueva etapa será contra Ecuador.