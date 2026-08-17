SUSCRIBITE Diario papel
Deportes

Mundial de Hockey: Las Leonas aguantaron hasta el final y derrotaron a Alemania por 3 a 2

El combinado argentino se repuso del empate en el debut y logró su primer triunfo del certamen. Volverá a jugar el próximo miércoles ante Escocia, en el cierre de la fase de grupos.

Redacción

Por Redacción

El último partido de la zona será el próximo miércoles.

El último partido de la zona será el próximo miércoles.

Sufriendo hasta el último minuto de partido, Las Leonas derrotaron agónicamente a Alemania por 3 a 2 por la segunda fecha del Grupo B y obtuvieron su primer triunfo en el Campeonato Mundial de Hockey sobre césped que se disputa en Países Bajos y Bélgica.

Luego del empate en el debut ante Estados Unidos, el combinado albiceleste cambió su imagen venciendo con goles de Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany por duplicado, mientras que Lisa Nolte y Zonja Zimmerman marcaron para las germanas.

La selección dirigida por Fernando Ferrara rompió la paridad en el amanecer del partido a través de Eugenia Trinchinetti, quien capturó un rebote tras un córner corto y marcó el 1-0 albiceleste.

El partido se volvió intenso y con un trámite por demás disputado de cara al último cuarto. Agustina Gorzelany logró aumentar la diferencia para Las Leonas de penal, tras una infracción a Zoe Díaz, pero allí llegaría el momento más tenso y electrizante del encuentro.

En un lapso de dos minutos, las europeas empataron el partido gracias a los tantos de jugada de Lisa Nolte y desde el córner corto con Zonja Zimmerman.

Argentina se repuso y volvió a quedar arriba en el partido con un bombazo de córner corto de Agustina Gorzelany, que dio calma ante la fuerte presión de las alemanas, que hasta el final presionaron y buscaron el empate.

Triunfo clave para el equipo que dirige Fernando Ferrara, que buscará su tercer título mundial tras las conquistas en Perth 2002 y Rosario 2010. Tras el debut con empate 1-1 contra Estados Unidos y el encuentro contra Alemania, Argentina cerrará la fase de grupos el miércoles 19 contra Escocia (6).


Temas

Hockey

Sufriendo hasta el último minuto de partido, Las Leonas derrotaron agónicamente a Alemania por 3 a 2 por la segunda fecha del Grupo B y obtuvieron su primer triunfo en el Campeonato Mundial de Hockey sobre césped que se disputa en Países Bajos y Bélgica.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén