Mundial de Hockey: Las Leonas aguantaron hasta el final y derrotaron a Alemania por 3 a 2

El último partido de la zona será el próximo miércoles.

Sufriendo hasta el último minuto de partido, Las Leonas derrotaron agónicamente a Alemania por 3 a 2 por la segunda fecha del Grupo B y obtuvieron su primer triunfo en el Campeonato Mundial de Hockey sobre césped que se disputa en Países Bajos y Bélgica.

Luego del empate en el debut ante Estados Unidos, el combinado albiceleste cambió su imagen venciendo con goles de Eugenia Trinchinetti y Agustina Gorzelany por duplicado, mientras que Lisa Nolte y Zonja Zimmerman marcaron para las germanas.

Y CLARO, ES PARA FESTEJARLO ASÍ: Las Leonas lograron una victoria enorme 3-2 contra Alemania. ¡3 puntos claves en el Mundial!



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La selección dirigida por Fernando Ferrara rompió la paridad en el amanecer del partido a través de Eugenia Trinchinetti, quien capturó un rebote tras un córner corto y marcó el 1-0 albiceleste.

El partido se volvió intenso y con un trámite por demás disputado de cara al último cuarto. Agustina Gorzelany logró aumentar la diferencia para Las Leonas de penal, tras una infracción a Zoe Díaz, pero allí llegaría el momento más tenso y electrizante del encuentro.

En un lapso de dos minutos, las europeas empataron el partido gracias a los tantos de jugada de Lisa Nolte y desde el córner corto con Zonja Zimmerman.

¡¡GOL DE LAS LEONAS!! Agus Gorzelany desata la locura de Argentina: 3-2 ante Alemania en el Mundial de Hockey.



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Argentina se repuso y volvió a quedar arriba en el partido con un bombazo de córner corto de Agustina Gorzelany, que dio calma ante la fuerte presión de las alemanas, que hasta el final presionaron y buscaron el empate.

Triunfo clave para el equipo que dirige Fernando Ferrara, que buscará su tercer título mundial tras las conquistas en Perth 2002 y Rosario 2010. Tras el debut con empate 1-1 contra Estados Unidos y el encuentro contra Alemania, Argentina cerrará la fase de grupos el miércoles 19 contra Escocia (6).