Dramático pedido de futbolistas brasileños que juegan en Ucrania

Son varios los futbolistas sudamericanos que militan en Ucrania, cuya liga ha crecido mucho en los últimos 20 años. Los jugadores brasileños han sido protagonistas en esa mejora y ahora viven una situación preocupante con el ataque de Rusia a aquel país.

Las actividades deportivas fueron suspendidas por 30 días como mínimo en Ucrania y entre ellas está el fútbol. En ese contexto, un grupo de jugadores brasileños subieron a las redes sociales un mensaje pidiendo ayuda.

«Hola gente, aquí estamos todos reunidos jugadores del Dinamo y Shakhtar con nuestras familias», comienza diciendo Marlon. «Las fronteras y el paso aéreo están cerrados. No tenemos cómo salir. Pedimos apoyo y ayuda al gobierno de Brasil», agrega.

«La situación es desesperada. Les pido que divulguen este video para que llegue al gobierno. Las fronteras están cerradas, los bancos, no hay combustible, no habrá comida, no habrá dinero. Estamos reunidos esperando un plan para salir de Ucrania”, finaliza.

Shakhtar Donetsk y Dinamo de Kiev son los dos equipos principales de la liga local y al momento de la suspensión ambos eran puntos.

Shakhtar tiene en sus filas a los jugadores brasileños Tobias Vinícius, Dentinho, Maycon, Fernando, Moraes, Marlon, Vitao, Ismaily, Dodo, Marcos Antonio, Alan Patrick, David Neres, Tete y Pedrinho. El Dinamo tiene en sus filas al delantero Vitinho.

Los futbolistas brasileños del Shakhtar y del Dinamo están en un hotel de Kiev y piden ayuda a las autoridades de Brasil para volver al país. pic.twitter.com/V99xPFc8kd — Fodboldworld (@fodboldword) February 24, 2022