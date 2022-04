Natación: Basiloff consiguió dos medallas más en Berlín

Si bien está acostumbrado a las grandes gestas en su naciente carrera, Iñaki Basiloff disfruta en Berlín de uno de los mejores torneos de su vida. Lleva tres medallas en categorías distintas, con récords mundiales incluidos pese a que su participación no terminó.

El debut había sido soñado en los 200 metros libres para el nadador paralímpico en el Para Swimming World Series de Berlin. Doble récord mundial, primero en la clasificación y después en la final, para quedarse con la medalla de oro el jueves pasado.

Pero apenas fue el comienzo, porque de forma consecutiva entre viernes y sábado obtuvo dos preseas más. Ayer fue Bronce en 100 metros libres con un tiempo de 1m 02′ 46» y se volvió a subir al podio con una buena actuación.

Hoy le dio continuidad a una semana inolvidable al imponerse en los 400 metros libres. Superó al español Jacobo Garrido y al neerlandés Bas Takken con un tiempo de 4m 39′ 18» para quedarse con la medalla de Oro.

THE LAST MEDALISTS OF DAY 3️⃣



🏊🏻‍♀️ Women’s 400m Freestyle:



🥇Tanja Scholz 🇩🇪

🥈Bianka Pap 🇭🇺

🥉Oliwia Jablonska 🇵🇱



🏊🏻‍♀️ Men’s 400m Freestyle:



🥇Iñaki Basiloff 🇦🇷

🥈Jacobo Garrido 🇪🇸

🥉Bas Takken 🇳🇱



🔗 Check full results: