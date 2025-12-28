SUSCRIBITE
NBA: trompadas entre José Alvarado y Mark Williams y una volcada de Antetokounmpo que generó otra pelea

La jornada del sábado dejó dos episodios de tensión en la NBA, con un cruce a golpes en New Orleans y un final caliente en Chicago.

Por Redacción

La pelea entre el pívot Mark Williams y el base José Alvarado. (AFP)

La noche del sábado en la NBA estuvo marcada por los conflictos. Se disputaron diez partidos y en dos de ellos hubo episodios de tensión. El primer cruce violento se dio entre José Alvarado y Mark Williams, mientras que el segundo tuvo como protagonista a Giannis Antetokounmpo, cuya volcada en el cierre del partido desató una trifulca.

En el encuentro disputado en New Orleans, los Pelicans y los Phoenix Suns protagonizaban un partido muy luchado y parejo. Con el equipo de Arizona arriba por 87-83 y en posesión del balón, José Alvarado empujó a Mark Williams tras una cortina y los árbitros sancionaron infracción defensiva.

El base puertorriqueño le reclamó a los jueces y rápidamente se dio vuelta para encarar a Williams, quien no esquivó el conflicto y respondió. La situación escaló y ambos intercambiaron golpes, con Alvarado llegando a conectar una piña en el rostro del jugador de los Suns. De inmediato, compañeros y árbitros intervinieron para separar y los dos protagonistas fueron expulsados. El episodio llamó la atención también por la marcada diferencia física entre el base (1,83 metros) y el pivote (2,16).

El otro conflicto se produjo en Chicago, durante la victoria de Milwaukee Bucks sobre los Bulls por 112-103. Con el partido definido y pocos segundos en el reloj, Antetokounmpo convirtió una increíble volcada que generó el enojo de los jugadores locales, al considerarla una acción innecesaria con el resultado sentenciado: una regla tácita de la NBA.

Tras la jugada, Nikola Vucevic y Coby White fueron a recriminarle la acción al griego y se produjeron algunos empujones y cruces verbales, aunque el altercado no pasó a mayores. Por el momento, la NBA no anunció sanciones por lo sucedido.

Luego del encuentro, White expresó su malestar por la acción: “No debería haber volcado la pelota. Es una falta de respeto al juego. El partido ya estaba terminado”. Por su parte, Antetokounmpo defendió su decisión y puso el foco en el presente de su equipo, al remarcar la necesidad de competir hasta el final en un contexto deportivo adverso para los Bucks.


