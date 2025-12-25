Manu Ginóbili y una Navidad histórica: se cumplen 11 años de su partido 1.000 en la NBA

Se cumplen once años de los mil partidos de Ginóbili en la NBA.

Un 25 de diciembre de 2014, Emanuel Ginóbili alcanzó una marca histórica en la NBA: disputó su partido número 1.000 en la liga más competitiva del mundo. El hito se dio en plena Navidad, con la camiseta de San Antonio Spurs, la franquicia en la que construyó una carrera legendaria y dejó una huella imborrable.

El escolta bahiense llegó a esa cifra tras más de una década en la NBA, siempre defendiendo los colores de los Spurs, con los que conquistó cuatro campeonatos (2003, 2005, 2007 y 2014).

Más allá de los títulos, Ginóbili se destacó por su estilo revolucionario, su inteligencia táctica y su capacidad para aparecer en los momentos decisivos.

A lo largo de esos 1000 partidos, Manu se consolidó como uno de los jugadores más influyentes surgidos fuera de Estados Unidos. Sexto Hombre del Año en 2008 y dos veces All-Star, su impacto trascendió las estadísticas y fue clave para el éxito sostenido del equipo texano.

Hoy, a 11 años de aquella noche especial, el logro de Ginóbili sigue siendo un motivo de orgullo para el básquet argentino.

Su carrera en la NBA no solo rompió barreras, sino que abrió el camino para generaciones posteriores y lo confirmó como uno de los grandes íconos del deporte nacional.

Con información de Noticias Argentinas.