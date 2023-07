Yamila Rodríguez y su doloroso pedido, en pleno Mundial Femenino: «No soy Anti Messi»

La polémica se desató en las redes sociales cuando se difundieron imágenes del tatuaje de Cristiano Ronaldo en la pierna izquierda de Yamila Rodríguez, jugadora de la Selección Femenina de Argentina. Muchos usuarios comenzaron a acusarla de ser «anti-Messi» debido a su admiración por el astro portugués. «No la estoy pasando bien», posteó en una historia de Instagram.

Ante la avalancha de críticas, la delantera del Palmeiras se expresó en sus cuentas de Instagram y Twitter, mostrándose dolida y aclarando que nunca dijo ser «anti Messi». Aseguró que Leo es el gran capitán de la Selección, pero que tiene a Cristiano Ronaldo como su ídolo e inspiración futbolística.

En sus propias palabras, Yamila expresó: «¿Uno no puede tener un ídolo o un jugador que le guste? Por favor, jamás dije que era anti-Messi, jamás lo sería. Messi es nuestro gran capitán de la Selección, pero que yo diga que mi inspiración y mi ídolo es CR7 no quiere decir que odie a Messi, si no que a mí me gusta más otro jugador, el que me inspiró. ¿Cuál es el problema? A todos nos pueden gustar cosas distintas y eso debería ser válido».

La jugadora de 25 años, goleadora en la última Copa América que permitió a Argentina clasificar al Mundial, cerró su posteo con un pedido de respeto: «No estamos todos obligados sólo a amar a los jugadores de nuestro país. Por favor entiendan que esto es fútbol y cada uno tiene sus preferencias. Destacar a uno no significa enterrar al otro. Basta, cansa, duele».

La polémica se generó luego de que, en un video de la FIFA, la futbolista detallara cada uno de sus tatuajes. Al detenerse en los diseños que tiene en la pierna izquierda, donde también plasmó el rostro de Diego Maradona, cerró diciendo que tiene «a los dos mejores jugadores del mundo» inmortalizados en su piel.

Yamila Rodríguez se encuentra representando a Argentina en el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda 2023, siendo su primera experiencia en una Copa del Mundo.