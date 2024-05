Exclusiva: Iuliano, el exCEO de YPF, creó su propia empresa focalizada en la industria energética

Una nueva empresa focalizada en la industria energética acaba de salir a la luz hoy en el Boletín Oficial de la Nación. Se trata de Tango Energy una firma multipropósito que tiene una particularidad destacada: su titular es el exCEO de YPF, Pablo Iuliano, un gran conocedor de Neuquén y Vaca Muerta, quien explicó en exclusiva a Energía On porqué decidió crear su propia firma, qué busca concretar con la misma y en qué plazo se puede esperar el primer baile de Tango.

«La verdad es que pensé que iba a estar más tiempo afuera de la industria pero estoy viendo que el momento es el preciso y ya desde hace un tiempo que vengo trabajando en varios proyectos relacionados con la industria que necesitan un vehículo para poder materializarse, y ese vehículo es Tango Energy», señaló el neuquino que hasta diciembre fue el CEO de YPF.

Consultado sobre porqué optó por formar su propia firma y no sumarse a otra compañía, explicó que «mi principal expertise es en campos no convencionales y creo que puedo agregar valor a la industria desde ese lugar más que desde alguna compañía, que no estoy cerrado a trabajar para alguna, pero hoy creo que es momento para ser un poco más entrepeneur».

A Iuliano le huelgan las presentaciones. No solo es el extitular de la petrolera de bandera, sino que es sin dudas una de las personas que más sabe del gran motor energético que hoy tiene el país, como es Vaca Muerta. En su currículum cuenta con haber estado al frente de los más grandes desarrollos del shale argentino, tanto en petróleo con YPF en Loma Campana, como en gas con Tecpetrol en Fortín de Piedra.

Pero el plan de Iuliano para su empresa es mucho más grande: «casi que no dejé nada afuera» dice bromeando en referencia a los objetivos de Tango que van desde la industria de los hidrocarburos, pasando por la agricultura, las construcciones, la educación y hasta el turismo.

Y es que los proyectos que ya viene procesando tienen un común denominador: aportar a la industria herramientas clave que hoy no están disponibles. Iuliano explicó que «tengo tres o cuatro proyectos relacionados con la energía, con Vaca Muerta sobre todo. Son cosas que creo que faltan relacionadas mucho con la formación, la capacitación». Y destacó que «hay un espacio que hoy no lo está cubriendo nadie en lo que hace a la capacitación y va a faltar aún más a futuro».

Pero los planes no quedan solo allí. Iuliano enumeró que cuenta con proyectos relacionados también con facilites y con tecnología que marcó que «si uno pudiese poner más tecnología a la extracción petrolero esto funcionaría mucho mejor, más seguro y más eficiente».

En tanto que una noticia fuerte para el sector, fue que el exCEO de YPF reconoció que también le interesa participar del Programa Andes, el plan de venta de áreas maduras que tiene abierto la misma petrolera de bandera. «Áreas maduras es uno de los proyectos que estoy mirando, que me interesa. Todavía hay tiempo para sumarse al proceso así que estoy analizando algunos bloques que podrían llegar a interesarme«, reveló.

Aquí vale aclarar que, a diferencia de lo que ocurre con algunas empresas extranjeras, en YPF no se aplica la cláusula de «non compite», es decir que a pesar de haberse ido hace menos de un año de la compañía, no tiene la prohibición de formar su propia firma. «No tengo esa cláusula, pero sí tengo como en toda empresa la de confidencialidad, mientras no use la información privilegiada de YPF, no hay problema», marcó.

Iuliano, el exCEO de YPF, creó su propia empresa: Financiamiento local y externo

En el paso a paso, el exCEO de YPF reconoció que «primero hay que terminar de armar el proyecto y buscar los capitales para hacerlo y luego nutrirla de gente también para que funcione». En ese camino la firma salió a la luz con el mínimo capital requerido para una sociedad anónima que es de 30 millones de pesos, pero su titular anticipó que tiene un abanico de opciones en la mano.

«Con el tema del financiamiento estoy hablando con gente. En este tipo de proyectos hay gente que pone el capital y otras el expertise. Si tengo que poner equity puedo con la sociedad, y también si la oportunidad es muy buena hay gente dispuesta a invertir, de Argentina y de afuera porque son varios proyectos, aunque también hay algunos que los quiero hacer solo», detalló.

Para ver el «primer baile» de Tango Energy Iuliano asegura que no habrá que esperar mucho tiempo: «va a ser en la segunda mitad del año», ya que marcó que «hay proyectos que quiero trabajar más rápido».

Pero además, Iuliano tiene el claro que busca con su propia empresa ser un hilo conductor y conector en la industria. «Quiero que la compañía sea un vehículo para asociarse con otros. La industria adolece mucho de un ambiente más colaborativo, cuesta mucho eso en Argentina, y por eso quiero que sea un vehículo para unir puntos y necesidades», concluyó.