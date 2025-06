Oscar Piastri estalló tras el incidente con Franco Colapinto: «Alpine encuentra la manera de arruinarme»

Este domingo, Franco Colapinto protagonizó un incidente con Oscar Piastri en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 y el piloto de McLaren estalló luego de la carrera contra Alpine por los cortocircuitos que tuvo primero con el argentino y luego con Pierre Gasly.

El australiano estaba en el segundo lugar, en busca de alcanzar la cima, pero al salir de boxes luego de su segunda parada, Oscar Piastri se topó con una batalla por los últimos puestos que casi termina con su carrera. Colapinto buscaba adelantar a Tsunoda a la salida de la curva 3, pero bloqueó sus neumáticos y terminó pasando de largo. Lo que no se dio cuenta el argentino es que detrás suyo se encontraba Piastri.

#F1xFoxSports | ¡Colapinto bloqueó cuando superaba a Tsunoda y tocó a Piastri!



Seguí toda la actividad de Fórmula 1 en @TelemetricoF1 junto a @puenteadrian, @aagulla_TV y @f1andersen en la pantalla de Fox Sports. pic.twitter.com/xXe93l4N67 — Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) June 29, 2025

El japonés hizo como una tijera y salió por delante de ellos, pero Colapinto al intentar seguirlo encerró al McLaren y lo dejó fuera de la pista, lo que lo obligó a pisar la tierra. Esta acción hizo que pierda tiempo en su lucha por la punta de la carrera.

Tras la polémica situación por la que Colapinto recibió cinco segundos de sanción, Piastri volvió a tener problemas contra un Alpine. En este caso contra Gasly en la primera curva, lo que llevó a hiciera un comentario durísimo en la radio: «Alpine todavía encuentra la manera de arruinarme después de todos estos años». Esta declaración se relaciona a su salida de la escudería en 2022.

Oscar Piastri y su polémica historia con Alpine en la Fórmula 1

Cuando Fernando Alonso confirmó su salida de Alpine tras la temporada 2022, la escudería confirmó a Piastri, quien era piloto de reserva. Sin embargo, el australiano lo desmintió y estalló la polémica.

Luego de su desmentida en redes sociales, mostró su enojo y dejó en claro que no ocuparía el lugar que Alonso dejaba vacante. «Entiendo que, sin mi consentimiento, Alpine F1 ha publicado un comunicado de prensa a última hora de la tarde de que conduciré para ellos el próximo año. Esto está mal y no he firmado un contrato con Alpine para 2023. No conduciré para Alpine el próximo año«, reveló.

El rechazo de Piastri estuvo relacionado a la firma de un precontrato multianual con McLaren que entraría en vigencia para la temporada siguiente, escudería con la cual actualmente lidera el Mundial de Pilotos en 2025 y consiguió gritar campeón del Mundial de Constructores en 2024.