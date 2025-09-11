Papu Gómez, campeón del mundo con la Selección, tiene fecha para volver a jugar

Alejandro Papu Gómez, que en las últimas horas rompió el silencio y habló de su relación con Lionel Scaloni, volverá a jugar al fútbol y lo hará en el Pádova Calcio, equipo italiano que ascendió la última temporada a la Serie B. El volante argentino, que fue campeón con la Selección en Qatar, cumple una sanción por doping, pero está en la recta final, a menos de un mes de concretar su vuelta.

A los 37 años, Papu Gómez firmó un vínculo por dos temporadas (hasta el 30 de junio de 2027). Su primer entrenamiento con el flamante club fue el 19 de agosto y ahora se apresta para el debut. Antes de sumarse al Pádova Calcio, el ex San Lorenzo y Arsenal, entre otros, entrenó de manera independiente.

¿Cuándo será el debut de Papu Gómez en Pádova Calcio?

Papu Gómez no puede jugar hasta el 20 de octubre debido a la suspensión por dóping que no pudo recortar pese a sucesivas apelaciones. El control positivo fue en octubre de 2022, cuando jugaba en Sevilla. Tenía varias ofertas, sobre todo de Italia, pero eligió el Pádova del exdirector deportivo del Milan, Massimo Mirabelli. El debut será entre el 25 y 26 de octubre, según la programación de la Serie B.

«Pasé de ser campeón del mundo a que no me llame nadie, desaparecer del medio o no jugar más. Hay que saber convivir con eso», aseguró Papu, unos días antes de firmar con su nuevo club. El extrovertido mediocampista fue suspendido por “negligencia grave” tras haber consumido terbutalina, una sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

Papu Gómez, en números

Pádova Calcio será el octavo club en la carrera de Papu Gómez, que debutó en Arsenal de Sarandí y luego paso por San Lorenzo de Almagro. Más tarde llegó el salto al Viejo Continente, donde vistió la casaca de Catania, Atalanta y Monza de Italia, Metalist de Ucrania y Sevilla de España. A lo largo de su carrera, sumó 649 partidos, con 117 goles y 114 asistencias.