Papu Gómez rompió el silencio sobre Lionel Scaloni tras su salida de la Selección: «Era insoportable»

Papu Gómez estuvo en medio de la polémica en octubre de 2023, a casi un año de la consagración de la Selección Argentina en Qatar 2022. En ese momento, recibió una suspensión de dos años por doping positivo y todavía cuenta los días para volver a la actividad. Pero ahora, reveló detalles de su relación con Lionel Scaloni.

Mientras espera para regresar a las canchas, que se dará con la camiseta del Pádova de la Serie B italiania, Gómez habló de todo en una entrevista con Julio Polo y se refirió a la relación que mantuvo con Lionel Scaloni. Cabe recordar que no lo tuvo solo como entrenador, sino también como compañero de equipo.

«Él ya tenía 36 años y lo habían medio separado en Atalanta, pero igual se entrenaba con nosotros, un tremendo profesional. Me ayudó desde el primer día a todo«, comentó el volante en el mano a mano.

Pero además, remarcó que «como compañero era insoportable, en el buen sentido. Después, en la Selección hizo una renovación muy buena y rodeó bien a Leo (Messi). En el día a día es muy cercano al jugador y te va de frente, sin boludeces».

Scaloni lo dejó afuera de la Selección y no ocultó su enojo

“Siempre trato de trabajar en silencio y cuando me toque estar en la Selección voy a dar todo. Vestir esa camiseta es lo más lindo y a pesar de que uno se enoja cuando no está, hay que trabajar al máximo porque no es sencillo estar ahí”, comentó Taty Castellanos, quien no fue citado en la última convocatoria. Y de esta forma, le marcó la cancha al cuerpo técnico.

Además, planteó que “uno entiende que viene de atrás, sabemos lo que somos como Selección: la última campeona del mundo. Laburo para estar siempre, estoy acá en Europa para poder estar. Por suerte pude cumplir el sueño de debutar. Son momentos en los que se te pasan muchas cosas por la cabeza”.



