Paso importante: se realizó la prueba de asfalto en el «Oscar y Juan Gálvez» de Buenos Aires

A paso firme y dentro de los plazos establecidos avanza la transformación del Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, obra que en las últimas horas cumplió una etapa clave con los ensayos de la nueva cinta asfáltica que marcará el dibujo del remozado circuito.

No es una etapa más. La misma representa uno de los aspectos cruciales que la FIA tiene en cuenta a la hora de otorgar la categorización necesaria para poder albergar acontecimientos deportivos internacionales. En este caso, poder proyectar la llegada del Moto GP del 9 a 11 de abril de 2027.

En la víspera se realizaron las pruebas de asfalto en un tramo de 120 metros correspondiente al sobreancho de la curva T3, en la zona conocida como vía de escape. Allí se evaluaron los procedimientos de pavimentación, la calibración de los equipos y la coordinación de los operarios, bajo la supervisión de Tilke Engineers & Architects, la firma alemana especializada en circuitos que asesora a Autopistas Urbanas (AUSA).

Para esta etapa se utiliza una mezcla homologada denominada AM3-AC19, destinada a la primera capa asfáltica, con un espesor de ocho centímetros. El operativo incluye el trabajo simultáneo de tres equipos de transferencia, tres terminadoras y seis rodillos compactadores, en una prueba que permitirá ajustar los procesos antes de continuar con la pavimentación.

“Estamos poniendo al Autódromo de la Ciudad a la par de los grandes circuitos del mundo y esto nos va a permitir no sólo que vuelva el MotoGP, sino también la Fórmula 1, un sueño que está cada vez más cerca”, sostuvo el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Y agregó: “Son inversiones que nos posicionan como una ciudad atractiva y por eso Buenos Aires fue designada Capital Mundial del Deporte en 2027”.

👷🏻‍♂️ Pruebas de asfaltado en la zona de escape de la curva 3 del nuevo circuito del @AutodromoBA, con miras al Gran Premio de MotoGP 🏍️ de 2027. 📹 @gcba https://t.co/nFt78ZF6HL — Martín Urruty (@MartinUrruty) October 14, 2026

La obra integral ya superó el 60% de avance y naturalmente también se localiza en la estructura general del predio, no solo el circuito en sí. Los trabajos se enfocan con la misma importancia en la renovación de boxes, garajes, accesos y espacios destinados al público. El trazado tiene definida su configuración final, incluida una nueva horquilla diseñada para recibir eventualmente a la Fórmula 1.

“Con la obra del Autódromo estamos llevando adelante un sueño: ya está confirmado el MotoGP el año que viene y queremos que también vuelva la Fórmula 1. Creemos que el deporte es parte fundamental de nuestra identidad y todos los días trabajamos para que Buenos Aires respire deporte y tenga más competencias y espacios para hacer actividades”, afirmó el secretario de Deportes porteño.