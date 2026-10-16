Necrológicas de hoy, viernes 16 de octubre de 2026
Las necrológicas del día de hoy, viernes 16 de octubre, en Neuquén y Río Negro. Que descansen en paz.
DIADIUK DE FANTINI, MONICA HAYDEE
Falleció en Buenos Aires a los 64 años. Su esposo: José Emilio Fantini. Sus hijos: Ezequiel y Marion. Su hijo político: Gaston. Sus nietos: Emma y Tomy. Su madre: Isabel Cornejo. Sus hermanos: Norma y Rubén Diadiuk, amigos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos trasladados a General Roca, serán velados hoy de 14 a 18 en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, e inhumados previo oficio religioso en la capilla del mismo. Afiliada a Jardín del PilarTRASLADO Y SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
TORRES, JUAN AUDILIO
Luis Enrique Campos y familia participan el fallecimiento de Don Juan, acompañando a su familia en estos momentos de dolor.
TORRES, JUAN AUDILIO
El Centro Empleados de Comercio de Gral. Roca y AMECYS participan el fallecimiento de quien fuera integrante de la comisión directiva, acompañando a su familia en este difícil momento.
SEPULVEDA RAMIREZ, ELIA ROSA
Falleció en Neuquén el día 14 de Octubre a la edad de 74 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, fueron inhumados el día 14/10 a las 18:30 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF
CHEUQUEPAL DE AYENAO, MARIA DEL ROSARIO
Falleció en General Roca a los 83 años. Su esposo: Roberto Ayenao. Sus hijas: Estela y Susana. Sus hijos políticos: Hugo y Roberto. Sus nietos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos velados en sala «C» de Villegas 1045 recibieron sepultura ayer a las 11hs. en el Cementerio Parque Las Fuentes.SERVICIO: EMPRESA DINIELLO
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