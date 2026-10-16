Necrológicas de hoy, viernes 16 de octubre de 2026

DIADIUK DE FANTINI, MONICA HAYDEE Falleció en Buenos Aires a los 64 años. Su esposo: José Emilio Fantini. Sus hijos: Ezequiel y Marion. Su hijo político: Gaston. Sus nietos: Emma y Tomy. Su madre: Isabel Cornejo. Sus hermanos: Norma y Rubén Diadiuk, amigos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos trasladados a General Roca, serán velados hoy de 14 a 18 en sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6, e inhumados previo oficio religioso en la capilla del mismo. Afiliada a Jardín del PilarTRASLADO Y SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

TORRES, JUAN AUDILIO Luis Enrique Campos y familia participan el fallecimiento de Don Juan, acompañando a su familia en estos momentos de dolor.

TORRES, JUAN AUDILIO El Centro Empleados de Comercio de Gral. Roca y AMECYS participan el fallecimiento de quien fuera integrante de la comisión directiva, acompañando a su familia en este difícil momento.

SEPULVEDA RAMIREZ, ELIA ROSA Falleció en Neuquén el día 14 de Octubre a la edad de 74 años. CALF participa con dolor el deceso de su asociada y comunica que sus restos, velados en calle Bahia Blanca 546, fueron inhumados el día 14/10 a las 18:30 hs. en el Cementerio Central de Neuquén. SERVICIO SOCIAL CALF