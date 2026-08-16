Penal errado de Messi y derrota con goleada de Inter Miami ante Nashville por la MLS

Mala semana para el conjunto de Miami, tras quedar eliminado de la Leagues Cup y caer por tercera vez en la MLS.

Con Lionel Messi titular, Inter Miami sufrió anoche una dura caída por la fecha 19 de la temporada regular de la MLS, traspié que cerró una semana negativa tras el paso en falso en la semana ante León y la eliminación en la Leagues Cup.

El astro argentino malogró un penal, pero se reinvindicó con una asistencia. Aún así, el rosarino, que logró marcar sobre el final pero su tanto fue anulado por offside, no pudo evitar la derrota de Las Garzas por goleada ante Nashville por 4 a 1.

Con esta derrota, el conjunto de la Florida quedó segundo en la tabla con 38 puntos, ocho más que New England Revolution y cinco menos que el puntero de Tennessee, donde jugó Cristian Espinoza, ex Boca y Huracán.

⛔️🇦🇷 LIONEL MESSI ERRÓ EL PENAL Y LE ANULARON EL GOL A REGUILÓN. pic.twitter.com/L8axm8TEm5 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 16, 2026

A los 17 minutos llegó el 1-0 por intermedio de Najar, pero seis minutos más tarde Messi tuvo la oportunidad de igualar el duelo desde el punto de penal.

El capitán tomó la pelota y ejecutó suave a colocar a la derecha, pero el arquero Schwake adivinó y contuvo el remate. En el rebote Reguilón anotó, pero por invasión fue anulado.

Nashville volvió a golpear a los cuatro minutos del complemento a través de Mukhtar, mientras que el tercer tanto llegó a los 56′ con un golazo de taco de Surridge. Aunque el mismo estuvo teñido de polémica, por una infrancción previa a Messi que el árbitro ignoró.

😖 NO FUE EL PARTIDO DEL GOAT: Leo Messi anotaba un golazo sobre el final pero fue anulado por un offside.



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Frente al furioso reclamo del jugador argentino, que sumó su segundo encuentro tras la desaparición de su padre Jorge, Drew Fischer le terminó mostrando la tarjeta amarilla al «10».

De mal en peor para Las Garzas a los 63′, cuando un saque muy largo del arquero de Nashville superó a Rocco Ríos Novo, quedando Mukhtar solo frente al arco y con el cuarto gol servido en bandeja, decretando así la goleada.

😬😕 ¡NO SE PUEDE CREER! Dos palos seguidos de Leo Messi en la derrota de Inter Miami ante Nashville.



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Sobre el final, ya en tiempo cumplido, la Pulga tuvo dos remates en el palo en una misma jugada y un tanto anulado por posición adelantada.

En la próxima fecha, Nashville visitará al New York Red Bull, mientras que Inter Miami hará lo propio ante Philadelphia Union.