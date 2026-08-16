Precaución por niebla: el estado de las rutas cordilleranas en Neuquén, Río Negro y los pasos a Chile hoy, 16 de agosto
Vialidad Nacional actualizó su reporte sobre el estado de las rutas y pasos fronterizos en Neuquén y Río Negro, una información clave para quienes planeen viajar a Chile o recorrer la cordillera este domingo 16 de agosto.
Las rutas y pasos fronterizos —ubicados en Neuquén y Río Negro— se encuentran mayormente transitables este domingo. Las nevadas registradas durante la madrugada no causaron grandes inconvenientes y los caminos pudieron ser despejados a tiempo para el inicio de la jornada.
De igual manera, Vialidad Nacional solicitó extremar la precaución al circular por el sector cordillerano debido a las bajas temperaturas, a la presencia de hielo o nieve en sectores de la calzada y a las posibles precipitaciones que aparecerán durante este sábado.
El estado de rutas cordilleranas hoy, 16 de agosto
Según el último reporte oficial, las rutas de la cordillera presentan inestabilidad climática y grandes densidades de niebla.
A continuación, el detalle del estado de las vías más transitadas de la región:
|Ruta
|Tramo / Zona
|Jurisdicción
|Estado de Transitabilidad
|Observaciones y Exigencias
|Ruta Nacional 40
|Siete Lagos (RN 231 – RP 63 / San Martín de los Andes)
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Calzada húmeda y bancos de niebla espesa. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 40
|Bariloche – Villa Mascardi – El Bolsón
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Calzada húmeda y bancos de niebla espesa. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 40
|Rinconada – Zapala / Catan Lil
|Nacional
|Transitable para livianos / Restricción a pesados
|Barro, hielo y acopio de nieve en banquinas. Uso obligatorio de cadenas. Prohibido circular de noche.
|Ruta Nacional 237
|Piedra del Águila – Confluencia – Empalme RN 40
|Nacional
|Transitable con precaución
|Hielo por sectores, calzada húmeda y baja visibilidad por bancos de niebla. Cadenas obligatorias en la zona de Collón Curá y Confluencia.
|Ruta Nacional 23
|Los Menucos – Jacobacci – Comallo – Pilcaniyeu – Emp. RN 40
|Nacional
|Transitable con restricción
|Habilitado solo para vehículos livianos con cadenas. Intransitable para tránsito pesado y sin tránsito nocturno por barro e hielo en tramos de ripio.
|Ruta Nacional 1S40
|Empalme RN 23 – Límite con Chubut / Ñorquinco
|Nacional
|Transitable con extrema precaución
|Traza de ripio con acumulación de barro, serrucho y baja adherencia. Exclusivo para vehículos 4×4 o tracción simple con cadenas. Sin tránsito nocturno.
|Ruta Nacional 231
|Empalme RN 40 – Paso Cardenal Samoré / Aduana
|Nacional
|Transitable con precaución
|Calzada despejada con acumulación de aguanieve/hielo en cotas altas. Portación y uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Nacional 242
|Las Lajas – Paso Pino Hachado
|Nacional
|HABILITADO con precaución (de 09:00 a 18:00 hs)
|Trabajos continuos de despeje. Viento fuerte, nieve acumulada en banquinas y sectores con congelamiento. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 5
|Añelo – Rincón de los Sauces
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Deformaciones sobre la calzada, baches profundos y barro en banquinas. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 8
|Empalme RP 7 – Límite con Río Negro
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Tramo de ripio deteriorado por barro y congelamiento matinal. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 6
|El Cholar – Paso Pichachén / El Bolsón – Ñorquinco
|Prov. (Nqn / RN)
|Precaución / Cierre a Chile
|Cierre estacional en el paso internacional Pichachén. Tramos de ripio habilitados con barro y escarcha. Portación obligatoria de cadenas.
|Ruta Provincial 7
|Neuquén – Añelo / San Patricio del Chañar
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Tránsito pesado intenso. Calzada mojada y barro en banquinas. Evitar la circulación nocturna.
|Ruta Provincial 13
|Primeros Pinos – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|INTRANSITABLE (Corte Total)
|Acumulación severa de nieve y hielo sobre la calzada. Equipos viales en la zona.
|Ruta Provincial 13
|Litrán – Paso Icalma
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Calzada con acumulación de nieve. Uso obligatorio de cadenas.
|Ruta Provincial 23
|Junín de los Andes – Rahue – Aluminé – Litrán
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con extrema precaución
|Ripio deteriorado por barro e hielo en la Cuesta de Rahue. Uso obligatorio de cadenas y restricción de tránsito nocturno.
|Ruta Provincial 63
|Confluencia (RN 237) – Paso Córdoba – San Martín
|Provincial (Neuquén)
|Transitable con precaución
|Ripio poceado, abundante barro y heladas. Se recomienda transitar en vehículos 4×4. Portación obligatoria de cadenas.
Estado actualizado de los pasos a Chile
Acá tenés el reporte del estado del resto de los pasos fronterizos de Neuquén y Río Negro con Chile para este sábado 15 de agosto de 2026:
|Paso Fronterizo
|Ruta de Acceso / Provincia
|Estado
|Horario de Invierno
|Condiciones de Calzada y Clima
|Requisito / Indicación
|Pino Hachado
|RN 242 (Las Lajas, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|09:00 a 18:00 hs
|Calzada con hielo en sectores. Agua nieve en cotas altas. Viento. Cielo abierto. Inestable.
|Portación obligatoria de cadenas físicas. Extremar precauciones.
|Cardenal Samoré
|RN 231 (Villa La Angostura, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|09:00 a 19:00 hs
|Calzada despejada y mojada. Pronóstico de lluvia y lloviznas
|Portación obligatoria de cadenas físicas. Sin tránsito nocturno.
|Mamuil Malal
|RP 60 (Junín de los Andes, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|08:00 a 18:00 hs
|Tramo de ripio con sectores poceados, barro y escarcha congelada matinal.
|Portación obligatoria de cadenas. Circulación recomendada con luz diurna.
|Icalma
|RP 13 (Villa Pehuenia, Neuquén)
|⛔ INHABILITADO
|Egreso: 08:00 a 17:00 hs
Ingreso: 08:00 a 18:00 hs
|Intransitable por acumulación de nieve e hielo en la traza de alta montaña (zona Batea Mahuida).
|No transitar hasta la rehabilitación vial.
|Hua Hum
|RP 48 (San Martín de los Andes, Neuquén)
|🟡 HABILITADO con precaución
|08:00 a 20:00 hs
|Tramo de ripio con barro, pozo y sectores con escarcha. Travesía lacustre mediante barcaza en Lago Pirihueico.
|Portación obligatoria de cadenas. Requiere reserva previa confirmada en barcaza.
|Pichachén
|RP 6 (El Cholar, Neuquén)
|⛔ INHABILITADO
|Cerrado
|Inhabilitado por veda invernal debido a la acumulación extrema de nieve en la cordillera.
|Cerrado por temporada invernal.
|Pérez Rosales
|Pasaje Lacustre (Puerto Blest / Bariloche, Río Negro)
|🟡 HABILITADO con precaución
|08:00 a 18:00 hs
|Operativo sujeto a condiciones de viento e intensidad del clima para la navegación lacustre.
|Exclusivo para servicios de excursión turística programada.
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