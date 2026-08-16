La Ciudad de los 15 Minutos: de qué se trata el modelo urbano que se busca aplicar en Neuquén

Carlos Moreno es el creador del concepto “Ciudad de los 15 minutos/ Territorio de la media hora” que propone responder a los desafíos ambientales, económicos y sociales con ciudades más próximas, sostenibles y pensadas para la vida cotidiana. En abril participó del acto de inauguración de una calle que lleva su nombre en el Nuevo Distrito de Bariloche y el 29 de agosto dará una charla en el evento de arquitectura y diseño ADN Neuquén 2026, que se realiza en el Centro de Convenciones Domuyo, en la capital neuquina.

Profesor asociado en la Universidad de la Sorbona de París y considerado uno de los pensadores urbanos más influyentes del mundo, impulsa desde hace años el concepto de la Ciudad de los 15 Minutos / Territorio de la media hora, una propuesta que hoy se aplica en distintas ciudades . El ejemplo más conocido es París, donde vive desde hace décadas.

La modernización del Paseo de la Costa de Neuquén forma parte de la visión del concepto urbanístico de Carlos Moreno

Reconocido internacionalmente por su trayectoria científica y distinguido con múltiples premios, Moreno impulsa un movimiento que propone ciudades más humanas, sostenibles e integradoras, con la calidad de vida como eje central.

A partir de esta mirada, la Ciudad de los 15 Minutos se convirtió en una referencia mundial. El concepto le ha dado la vuelta al mundo como un nuevo enfoque urbano y territorial con el crono urbanismo, la cronotopía y la topofilia.

El principio es organizar las ciudades en torno a los servicios y a la vida cotidiana para ganar tiempo y construir ciudades del bienestar. Sin embargo, en entrevista a este medio, Moreno reconoce que el camino no es sencillo. De hecho, su propuesta ha sido criticada porque algunos la consideran una utopía.

En Paris, el modelo urbano de la Ciudad de los 15 minutos ganó más impulso durante la pandemia / Gentileza

Explica que la iniciativa busca recuperar el carácter multipolar de las ciudades. Es decir, que en una ciudad existan varios centros o “polos” de atracción con igual importancia económica, social y de servicios. De esta manera, propone acercar los servicios a las personas, fortalecer la escala local, reconstruir los vínculos de vecindad, salir del estatus social impuesto por el mundo del trabajo y dejar atrás un modelo urbano centrado en el automóvil.

Durante la entrevista, Moreno explicó que la implementación de este modelo enfrenta tres desafíos trascendentales: el ecológico, el desarrollo territorial desde el punto de vista económico y la integración social en un contexto marcado por numerosas tensiones.

En el centro de esta visión también aparece la vivienda social accesible y cercana. Para Moreno, el precio de la vivienda constituye el principal enemigo de la proximidad, por lo que considera que los poderes públicos deben invertir en ella.

Otro de los aspectos que incorpora este modelo es la consolidación de los trabajos híbridos. “Somos científicos y hay tendencias que se establecen, como esta de disminuir el número de días en el local de trabajo. Pueden haber picos de aumento o más resistencia por parte de las empresas, pero es una tendencia que ya está instalada”, explicó, al señalar que esta modalidad laboral contribuye al desarrollo de la Ciudad de los 15 Minutos.

Cómo quiere ser Neuquén

Moreno se refirió al crecimiento que atraviesa la ciudad de Neuquén y señaló que ese proceso requiere una visión de futuro. Consideró que el concepto de la Ciudad de los 15 Minutos responde a esa necesidad.

Aclaró además que se trata de un concepto con múltiples posibilidades de adaptación, precisamente por los desafíos que enfrenta cada territorio. “Es una matriz de pensamiento”, afirmó.

Para lograrlo hay que generar una actividad económica que permita esto. Si tu barrio te ofrece áreas verdes, servicios, medicina, cultura y educación, mejora la calidad de vida» Carlos Moreno, urbanista.

El objetivo es reducir los desplazamientos en auto y lograr que cada barrio reúna los servicios esenciales para la vida cotidiana: salud, educación, farmacias, productos locales, acceso a la cultura y, en el mejor de los casos, también los lugares de trabajo. “Para lograrlo hay que generar una actividad económica que permita esto. Si tu barrio te ofrece áreas verdes, servicios, medicina, cultura y educación, mejora la calidad de vida”.