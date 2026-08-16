Ucrania lanzó un masivo ataque con 800 drones a Rusia: hay al menos seis muertos

En una operación aérea masiva, Ucrania desplegó cientos de drones sobre territorio ruso, provocando al menos seis muertos e incendios en instalaciones estratégicas y centros logísticos clave. La ofensiva se consolidó como uno de los golpes más devastadores orquestados por Kiev desde el inicio de la invasión enviada por el Kremlin.

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó la magnitud del embate e informó que sus sistemas de defensa aérea destruyeron 822 drones ucranianos durante la noche. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, precisó que se detectaron cerca de 600 artefactos dirigidos hacia la capital rusa, de los cuales un tercio fue neutralizado sobre la propia región moscovita.

Ataques al «Amazon ruso» y víctimas en la región de Moscú

El impacto de la ofensiva aérea ucraniana se sintió con fuerza en áreas urbanas e industriales de la federación rusa:

Un hombre de 83 años murió tras el impacto directo de un dron contra una vivienda particular en la región de Moscú, según confirmó el gobernador local Andrey Vorobyov.

Un ataque ucraniano provocó un voraz incendio en un almacén de Wildberries —el gigante del comercio electrónico conocido como el «Amazon ruso»— ubicado en la ciudad de Podolsk. Esta estrategia busca asfixiar la economía civil y logística rusa destruyendo mercancías millonarias.

—el gigante del comercio electrónico conocido como el «Amazon ruso»— ubicado en la ciudad de Podolsk. Esta estrategia busca asfixiar la economía civil y logística rusa destruyendo mercancías millonarias. En la región suroccidental de Rostov, una andanada de más de 150 drones dejó cinco personas muertas, dañó viviendas, una estación de tren y desató un incendio forestal.

La réplica del Kremlin: fuego sobre Kiev y misiles contra la industria militar

Rusia respondió de forma inmediata con una serie de bombardeos sobre territorio ucraniano, castigando infraestructuras urbanas e industriales:

Ataque a Kryvyi Rih: Un impacto de misil ruso provocó dos muertos y 14 heridos . El Ministerio de Defensa ruso aseguró que el objetivo fue una planta metalúrgica.

Un impacto de misil ruso provocó . El Ministerio de Defensa ruso aseguró que el objetivo fue una planta metalúrgica. Mercado emblemático destruido: En la capital ucraniana, Kiev, los proyectiles provocaron incendios generalizados y destruyeron el tradicional mercado de libros cerca de la estación de metro Pochaina.

En la capital ucraniana, Kiev, los proyectiles provocaron incendios generalizados y destruyeron el tradicional mercado de libros cerca de la estación de metro Pochaina. Bajas en Zaporiyia y Sumy: Reportes de administraciones militares locales confirmaron tres víctimas fatales adicionales tras los bombardeos sobre viviendas civiles en el sur y norte del país.

Por su parte, las fuerzas del Kremlin afirmaron haber bombardeado plantas de fabricación del misil ucraniano Flamingo, la plataforma balística de producción nacional que Kiev viene utilizando para concretar ataques de largo alcance dentro de Rusia, como el reciente golpe registrado en un centro de investigación en Samara, a 900 kilómetros de la frontera.