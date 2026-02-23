ProKart: los hermanos Pessino ganaron en una fecha histórica

Con más de 150 máquinas en pista y un buen marco de público, el ProKart inició su temporada 2026 en el kartódromo emplazado en el autódromo de Centenario. La cifra representa un nuevo récord histórico para la categoría y un arranque soñado para una edición que promete muchas emociones.

En la Súper Sudam Senior, y tras el dominio de Facundo Bustelo en la clasificación, la serie y la pre final, la carrera fue ganada por Lucciano Pessino, que le sacó 6s6 a Gonzalo Castillo (campeón 2025 de la Máster). Tercero llegó el joven debutante Máximo Estebanez (sólo 14 años) que quedó a 6s7, luego de una buena disputa con Castillo.

El fin de semana comenzó complicado para Pessino, que fue excluido de la serie por un toque a Mauricio Herbsonmer, de gran potencial. La remontada en la pre-final le permitió a Pessino largar en una posición expectante. Sin embargo, el paulista Matheus Lesse comenzó dominando la final, pero Pessino nunca le dio tregua hasta que pudo concretar el sobrepaso para encaminarse a la bandera a cuadros.

Pessino, el apellido de la primera fecha

La doble alegría de los hermanos llegó con el triunfo de Julián Pessino en la Súper Sudam Máster. El representante de Las Ovejas tuvo un gran domingo, dominando la pre final y venciendo por apenas 89 milésimas a Esteban Pach en la final. Bastante más atrás llegó Gustavo Bevilacqua, a 10s8. Federico Castagno se había quedado con la pole y Juan Pablo Bonoris con la serie.

Ezequiel Ochoa llegó al ProKart durante la temporada 2025, con grandes resultados y ahora arrancó el certamen con festejo en la Light 150. Tuvo que trabajar para doblegar al joven debutante Ciro Suárez (bicampeón 2025 en tierra y asfalto) por 522 milésimas. Tercero quedó Lautaro Jara, que había hecho la pole position. Antes de la final, Ochoa ya se había quedado con la prefinal. Entre los Graduados ganó Alejandro Biassi, con amplio margen sobre Oscar Rebolledo y Francisco Valero. La categoría puso 34 karts en la grilla de largada de la final.

Ochoa tuvo un comienzo perfecto en L150. (Prensa ProKart)

Mendaña y Douglas dominaron sus divisiones

En la 150 Pista, Sami Mendaña y Julián Riquelme protagonizaron un gran duelo durante todo el fin de semana. La pole position fue para Riquelme, y luego se repartieron las series. La prefinal fue para este último, pero en la final, Mendaña prevaleció en la largada y terminó imponiéndose por 2s5 de ventaja sobre Riquelme. Tercero llegó Juan Bonoris (h), a 4s9. Juan Blanco, Víctor Villalba y Dante Marín se subieron al podio entre los Graduados.

Mendaña dominó en la 150 Pista. (Prensa ProKart)

Tras la exclusión de Agustín Escobar, Eric Douglas terminó venciendo en la Varilleros, con buen margen sobre Miguel López y Luciano Coseani. López y Escobar se habían repartido el resto de las salidas a pista, pero a la hora de la final el que celebró fue el piloto del Uirtus Racing Team.

Troncoso, Vasicek, Lanigau y Castillo vieron la bandera a cuadros

Luego de la pole position de Benjamín Jara, Joaquín Troncoso venció en la Junior 150. Fue el más veloz en la serie, la prefinal y en la final le ganó por 7s4 a Lautaro Reyes, de buen trabajo. Tercero quedó Valentino Larrat, a 10s9.

El campeón 2025 de la Promocional, Noah Vasicek, debutó con triunfo en la Junior 125. Tomás Massa había hecho la pole y se quedó con la serie, pero tras ser el más veloz en la pista, fue excluido en la final. Detrás de Vasicek arribaron Facundo Montes Yebra y Joaquín Bruno. Valentino Mangini había ganado la pre-final pero abandonó en la prueba decisiva.

Por su parte, Cassio Lanigau y Bautista Castillo dominaron todo el fin de semana en la Promocional y en la Escuela, respectivamente. La segunda fecha de la temporada se disputará entre el 14 y el 15 de marzo en General Roca.