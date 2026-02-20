Colapinto fue contundente sobre el rendimiento de Alpine: «Hay cuatro equipos muy por delante»

Franco Colapinto está cada vez más cerca de comenzar una nueva temporada de Fórmula 1. Este jueves, el argentino terminó su primera pretemporada en la máxima categoría. Luego de 120 vueltas durante toda la jornada, cerró con muy buenas sensaciones su preparación para esta nueva era.

Tras el cierre de los test, Franco habló con la prensa este viernes, junto con Liam Lawson (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas), Oscar Piastri (McLaren) y George Russell (Mercedes).

Tras ser consultado por su primera pretemporada, el argentino recalcó la importancia de esta preparación: «Ayuda mucho. Es algo que me faltó en los dos años anteriores. Es un gran paso, ya es como haber disputado ocho carreras en términos de kilometraje», sentenció.

Colapinto cerró la pretemporada con un gran 6° puesto este jueves.

Luego, fue cauteloso sobre las expectativas del rendimiento de Alpine: «Hay cuatro equipos bastante por delante y luego está el resto, donde también estamos todos muy apretados entre nosotros. Tendremos que esperar y ver en la primera carrera dónde estamos realmente«, aclaró.

También expresó que el trabajo en el simulador será importante en esta temporada: «La adaptación será una de las claves en esta primera parte de la temporada. Cambiar de circuito en circuito, todo cambia: la forma de manejar, el despliegue de la energía».

A su vez, Colapinto se refirió a los cambios reglamentarios que tiene la Fórmula 1 desde esta temporada: «Se siente diferente al año pasado. Pero creo que el progreso es muy pronunciado. Y de un día para otro, las cosas cambian y el coche se vuelve más rápido y se siente mejor»

Para cerrar, enfatizó en que el pasar de las fechas los pilotos estarán más familiarizados con las nuevas modificaciones: «En unas pocas carreras nos vamos a sentir incluso mejor que ahora. Y empezaremos a acostumbrarnos más, a estar más cómodos y a ser más rápidos».

El próximo desafío de Franco Colapinto será la 1° fecha de la Fórmula 1. La temporada 2026 se abrirá en el GP de Australia, programado desde el 6 al 8 de marzo.

Gran viernes de Gasly en Bahréin

Este viernes, Pierre Gasly fue el gran protagonista de Alpine. El francés realizó 118 vueltas durante las dos sesiones en el Circuito de Sakhir y logró un 5° puesto para cerrar una muy buena pretemporada de la escudería francesa.

El mejor registro de Gasly en el día fue 1:33.421, a 1.429 segundos de Charles Leclerc (Ferrari), que terminó en la cima. El compañero de Colapinto logró superar a Bearman, Bortoletto, Lindblad y Carlos Sainz, rivales directos en esta temporada.