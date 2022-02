El PSG de las estrellas cayó en Nantes

Luego del triunfo agónico por Champions League y la polémica por los puntajes de la prensa francesa a Lionel Messi, el PSG padeció una derrota muy dura en la Liga de Francia.

Nantes se impuso 3 a 1 en el segundo tiempo con tantos de Randal Kolo Muan a los 4′, el lateral Quentin Merlin sobre los 16′ y Ludovic Blas, de penal, en tiempo adicionado.

PSG tuvo varias situaciones pero no las pudo aprovechar. Pese a la enorme diferencia de jerarquía entre ambos planteles, las diferencias se vieron en las áreas en favor de un equipo que está sexto con 38 puntos, mientras que los de Mauricio Pochettino son líderes con 59.

La diferencia de posesión de pelota (72% a 28%) no sirvió de nada para el conjunto parisino, donde el único argentino titular fue Messi. Tanto Ángel Di María como Mauro Icardi estuvieron en el banco de suplentes e ingresaron, mientras que Leandro Paredes no fue convocado.

En el inicio del complemento, la visita reaccionó con una asistencia fantástica, de caño, de Messi para Neymar, y el brasileño descontó.

MESSI GIVES AN ASSIST TO NEYMAR TO PULL ONE BACK🔥🔥 pic.twitter.com/SptJhn3FHM