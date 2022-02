Quién es Kamila Valieva, la deslumbrante y polémica promesa del patín ruso en Beijing 2022

Con apenas 15 años, la patinadora rusa Kamila Valieva se robó toda la atención de los flashes en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022. La talentosa joven deslumbró al mundo en China al convertirse en la primera mujer en lograr un salto cuádruple, pero luego quedó envuelta en una gran polémica por haber dado positivo en un control antidoping de diciembre de 2021.

Valieva llegó a Beijing cumpliendo una temporada perfecta. En los últimos meses se consagró campeona de Rusia, del Campeonato Europeo y de los Grand Prix de Rostelecom y Canadá. Además, fue la primera mujer en superar los 90 puntos durante una competencia olímpica.

Gracias a esos antecedentes llegó a los Juegos Olímpicos siendo la gran favorita en las competencias de patinaje artístico y ratificó su presente durante la primera competencia, donde comandó al conjunto ruso a quedarse con la presea dorada en la competencia por equipos.

Ese 7 de febrero explotó la polémica: desde Suecia llegó el resultado de una prueba de doping que se realizó el 25 de diciembre de 2021 en la que Valieva dio positivo en Trimetizidina, un medicamento que se prescribe contra la angina de pecho, pero que fue prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje en 2014, ya que aumenta la resistencia.

😱 Kamila Valieva, de 15 años, se convirtió en la primera mujer en realizar un salto cuádruple en un Juego Olímpico. pic.twitter.com/Xe71rIshGe — Lucy Bravo (@BravoLucy) February 7, 2022

Ante la noticia, la Agencia Rusa Antidopaje (RUSADA) decidió suspenderla provisionalmente y el Comité Olímpico Internacional resolvió postergar la entrega de medallas hasta que se revuelva la polémica. Un día después, RUSADA levantó la suspensión sobre Valieva, lo que le permitía volver a competir y ayer el Tribunal de Arbitraje Deportivo resolvió permitir que siga compitiendo ya que las pruebas del dopaje deberían haberse presentado antes del inicio de los Juegos.

La decisión no cayó bien entre las máximas autoridades del deporte mundial, pero aún así decidieron respetarla. Ante esa situación el COI anunció que permite que Valieva siga en la competencia aunque aclaró que no habrá ceremonia de entrega de medallas en las competencias en las que la rusa deba subir al podio.

(AP Photo/Natacha Pisarenko)

Luego de la polémica y la decisión del Tribunal, Valieva compitió hoy en el programa corto del concurso individual de patinaje artístico. Entre lágrimas, la joven rusa logró una puntuación de de 82,16, con la que terminó en primera posición. El jueves deberá ratificar su actuación para quedarse con la dorada.

La rusa, que erró uno de sus primeros saltos, firmó su peor puntuación de la temporada en un programa corto, después de haber superado los 90 puntos en sus dos últimas competiciones. De todas maneras, la campeona de Europa e invicta esta temporada en su debut en categoría sénior, queda delante en la clasificación de su compatriota Anna Shcherbakova (80,20) y la japonesa Kaori Sakamoto (79,84).

«Estos últimos días han sido muy difíciles para mí», aseguró a la televisión rusa, en sus únicas declaraciones al no pararse a hablar con la prensa tras su actuación. Sin embargo, si se confirma el jueves como ganadora del oro, no habría ceremonia de entrega de medallas, hasta que no se resuelva su caso.

«Estoy feliz, pero al mismo tiempo cansada emocionalmente», prosiguió Valieva, quien empezó a llorar antes de añadir que «estas son lágrimas de felicidad y también un poco de tristeza».