A tres meses de la conquista de la Selección argentina en Qatar 2022, el spot de la AFA al estilo Hollywood

Este sábado 18 de marzo se cumplen tres meses de la histórica consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, luego de superar 4-2 en los penales a Francia.

La atajada del Dibu Martínez, los goles de Messi, el golazo de Di María, la exhibición de fútbol de la Selección hasta el primer gol de Francia y el hat-trick de Mbappé fueron los principales condimentos que tuvo uno de los partidos más apasionantes en la historia del fútbol.

La película de la Selección que lanzó la AFA

A través de las redes sociales, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un video que repasa la proeza albiceleste en Doha. Con imágenes de lo que fue la proeza del equipo de Lionel Scaloni, el spot no tiene nada que envidiarle a las mejores presentaciones de las películas norteamericanas.

“En una tierra muy lejana dos potencias se enfrentaron por la tercera estrella en la batalla más épica jamás vista. La joven promesa (Kylian Mbappé) vs. The GOAT (Lionel Messi). Uno luchó por el sueño de millones, el otro por quedarse con el trono. En la historia de superación más impactante de todos los tiempos”. Así arranca la voz en off que acompaña al video que publicó la AFA para presentar un trailer al estilo película hollywoodense con lo que aconteció hace tres meses en el Mundial de Qatar 2022.

A Messi se lo oye decir: “Yo quiero ganar algo con la Selección, estuve muy cerquita y yo lo voy a seguir intentando”.

Ni Hollywood se atrevió a hacer una producción como la que realizó la AFA. A 3 meses de la gloria eterna. pic.twitter.com/ExhSPKjg1n — Mister Fútbol ™ (@MisterFutbool) March 18, 2023

El presidente de la AFA, Claudio Tapia, comentó sobre el video publicado en las redes por la AFA: “Por suerte no es una película”. Sobre el final del clip, se anunciaron los nuevos objetivos que tendrá la Albiceleste a corto, mediano y largo plazo: “A tres meses de la gloria eterna, la Scaloneta continúa. Amistosos contra Panamá y Curazao. Eliminatorias 2026. Copa América 2024. Ni Hollywood se atrevió a tanto”.

Lo que había comenzado como una pesadilla aquel 22 de noviembre por la sorprendente derrota contra Arabia Saudita, terminó con Lionel Messi levantando la copa que ansió toda su vida el 18 de diciembre de 2022.

La fiesta del campeón

Este jueves 23 de marzo, los campeones del mundo tendrán su merecida celebración en el estadio Monumental, que estará colmado con 83 mil personas para el partido contra Panamá. Además, el 28 será la segunda parte del festejo en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero para recibir a Curazao.

Para estos amistosos, Scaloni dispondrá de todos los futbolistas que integraron la nómina de 26 mundialistas con la excepción del Papu Gómez, quien continua recuperándose de una operación en el tobillo en Sevilla.