El video de la Selección antes de la Finalissima: «La Scaloneta no es un autobús, es una máquina»

«La Scaloneta no es un autobús. Es una máquina terrible diseñada para ganar. La Scaloneta no tiene caballos en el motor. Tiene leones. Tiene un motor muy confiable. Un tren delantero que no se rompe nunca. ¿Aceleración? La mejor del mundo«. Así inicia el motivador video que la cuenta oficial de la Selección Argentina publicó en la previa de la Finalissima ante Italia que se jugará mañana miércoles en Wembley.

El video recopila imágenes de distintas etapas de la Selección Nacional en la que se destaca la obtención de la Copa América en Brasil, con Lionel Messi como capitán. El relato es llevado a cabo por un hombre italiano que va repasando distintas imágenes del conjunto nacional. A esto le añade un tono épico que es acompañado por una musicalización muy particular.

El seleccionado nacional arribó hoy a Londres– procedente de Bilbao- para jugar mañana la denominada «Finalíssima» que enfrenta a los campeones de América y de Europa. El equipo dirigido por Lionel Scaloni se había reunido días atrás en España para realizar la puesta a punto para el cruce. El partido comenzará a las 15.45 (hora argentina) y se disputará en el mítico estadio londinense.

De acuerdo al último entrenamiento realizado ayer, el equipo albiceleste jugaría con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Ángel Di María.