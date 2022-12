Mundial Qatar 2022: la conmovedora emoción de Lionel Scaloni al ser campeón del mundo con la Selección Argentina

La Selección Argentina se impuso por penales a Francia, tras igualar por 3-3 en una final para el infarto y se coronó campeón en el Mundial Qatar 2022. El entrenador, Lionel Scaloni, no pudo ocultar la emoción: elogió a sus futbolistas y también recordó a su familia.

«Creo que todavía no nos damos cuenta. Es un momento para disfrutar. Sobre todo, la gente. Sinceramente. Nosotros que vivimos de esto, que hemos estado en las malas, en las buenas. Estamos acostumbrado a estas cosas, que nos golpeen… Hoy pasó eso. Ellos reaccionaron. Es todo mérito de ellos. Es un disfrute increíble haber estado en la cima como estamos ahora, es algo único», afirmó Scaloni, destacando la actitud de los futbolistas.

Vamossssssss carajoooooo! Que felicidad 🇦🇷🇦🇷❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/4ePomDynUB — Pia Shaw (@PiaShaw) December 18, 2022

Luego, el entrenador no pudo contener las lágrimas al recordar a su familia. «Yo sé que uno dice la familia. Pero, en mi casa… Si mi papá me está viendo, que creo que sí… Y mi mamá… Ellos me han dado una manera de entender de nunca bajar los brazos, no ir en contra de nadie, sino darle para adelante siempre. Hoy dio los frutos», dijo. Y sentenció: «Lo importante es que, cuando no se da, que no sólo yo u otro entrenador, siempre querer hacer las cosas bien. Yo tuve la suerte de que estoy acá y agradezco a todos».