Riquelme no se guardó nada: «Lo que hizo Barco está muy mal»

El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, le atribuyó al futbolista Valentín Barco la absoluta responsabilidad de su salida del club y cuestionó su decisión de ejecutar la cláusula de salida de su contrato para firmar con el Brighton de Inglaterra al considerar que eso «estuvo muy mal».

Este viernes Riquelme fue consultado sobre la partida de Valentín Barco, quien hace pocos días fue presentado como nuevo refuerzo del Brighton de la Premier League.

Cabe recordar que Barco, de 19 años, pagó la cláusula de salida de su contrato (10 millones de dólares) para romper su vínculo en Boca y emigrar al Brighton, que lo contrató hasta junio de 2028 y lo espera una vez finalizada su participación en el Preolímpico de Venezuela.

«Lo que hizo el chico (Barco) estuvo muy mal, eso no se hace», disparó el dirigente en una entrevista con el canal ESPN, en la que expuso al representante del jugador (Adrián Rouco) y la institución británica.

En este escenario y sin titubear el presidente del Azul y Oro aseguró: «A mí me tocó ser futbolista. No sé si me fue igual o si le fue mejor que a mí, y a mi me vinieron a comprar un montón que veces y siempre dije que no con 18 años. Depende de cada jugador. Después hay un representante que te quiere convencer. Pero el que firma el papel es el jugador. Lo que ha hecho el chico para mí está muy mal. Vos tenes tu manera. Cuando vos recibís un papel es una decisión suya. Por eso no comparto la pregunta de que se hicieron las cosas bien o mal. Es decisión del jugador, no hay que darle más vueltas. En Vélez ha pasado lo mismo», agregó», le dijo Riquelme a ESPN.

“Lo que ha hecho el chico (Barco) – para mi- está muy mal. La decisión siempre es del jugador. Yo pase mucho tiempo en este club, gracias a los compañeros que tuve pude ganar mucho. Podría haber hecho lo que él hizo y elegí no hacerlo”



«Me propusieron hacer lo mismo, pero no hay que darle vueltas. Lo que hizo el chico está muy mal, es así. El representante existe, porque le dice que va a ganar más plata, pero la decisión es del jugador. Y si yo te lo digo es porque yo lo viví. Eso no se hace, ni tampoco está bien lo que hace el otro club (Brighton). La decisión siempre es del jugador. Le ofrecimos renovar por cuatro años, pero el dirigente, que no pateó una pelota en su vida, le recomendó otra cosa. Yo como jugador no había visto una cosa igual a él», apuntó.

Vale recordar que Barco abandonó la institución tras la transferencia que abonaron Las Gaviotas por sus servicios, quien había comunicado que la dirigencia del plantel boquense no quiso atenderle el teléfono. «Si me atendió el teléfono o no, la decisión es del jugador. Lo demás son excusas. Ya está. Si las cosas están hechas», tiró.

Riquelme se mostró conforme con la llegada de los refuerzos a Boca

Por otra parte, el presidente de Boca mostró conformidad por el desempeño del club en el mercado de pases, en el que consiguió hasta el momento dos refuerzos (Cristian Lema y Kevin Zenón) con un tercero muy cerca de llegar (Lautaro Blanco).

«Estoy feliz con el mercado, se habla mucho de Boca, si trae a uno u otro pero lo principal era sostener al plantel que llegó a la final de la Copa Libertadores. Era muy importante mantenerlo y estamos contentos porque tenemos muy buenos futbolistas, que han tenido la suerte de hacer una buena pretemporada», consideró.

Consultado por eventuales movimientos, desacreditó los rumores sobre la partida del colombiano Frank Fabra: «Desde que terminó el campeonato hasta hoy han dicho que se iban la mayoría de los futbolistas, es lo que pasa siempre en Boca».

«Lo de Blanco es una oportunidad buena, es un lateral que tiene buenas condiciones, lo ha hecho muy bien en Rosario Central y esperemos seguir avanzando», explicó sobre el futbolista que llega del Elche de España.

Al ser interrogado por el nuevo DT, Diego Martínez, que este sábado tendrá su debut oficial ante Platense por la Copa de la Liga, Riquelme contestó: «Se lo ve bien, está contento, tiene mucha ilusión, es un DT que lo ha hecho bien en varios clubes, la forma que tiene de jugar nos puede venir bien por los jugadores que tenemos. Esperemos ser protagonistas en cada torneo de esta temporada».