Se estancó el pase de Edwuin Cetré a Boca: ¿Cómo están las negociaciones?

Cuando parecía estar todo cerrado, apareció un imprevisto y el pase de Edwuin Cetré a Boca se estancó. En horas de la noche del martes se conoció que el Xeneize le realizó al colombiano exámenes médicos privados para conocer su estado de salud. Los resultados no fueron los esperados y en estos momentos la transferencia está caída.

En los estudios médicos apareció una cicatriz de una vieja lesión que sufrió en 2018, en su paso por Santos Laguna de México. Lo más inusual es que el futbolista, a pesar de este inconveniente en una de sus rodillas, se desempeñó de gran manera en Estudiantes siendo gran figura del equipo de Eduardo Domínguez.

Esta situación llama la atención, ya que por el mismo motivo se cayó el pase de Cetré a Athletico Paranaense hace algunos días.

Boca ya tenía todo acordado con el Pincha e Independiente Medellín: 3 millones de dólares a cada club por el 100% de la ficha. Además, Cetré había cerrado su contrato y firmaría por 4 años. Tras este imprevisto, la dirigencia azul y oro buscaría reducirle el costo a la negociación, cosa que no aceptaría ni el equipo de Verón ni el DIM.

Con este panorama, esta mañana Cetré regresó a los entrenamientos de Estudiantes y pica en punta para ser titular el próximo domingo en el clásico platense frente a Gimnasia en el Bosque. El colombiano ya se había despedido de sus compañeros en la victoria del Pincha sobre Riestra del pasado lunes.

Cetre volvió a City Bell bajo las órdenes de Domínguez.

Por ahora, las negociaciones están paradas y se espera que en las próximas horas haya alguna definición. Todo dependerá si Boca se arriesga y contrata al jugador a sabiendas de los inconvenientes médicos que posee o decide retirarse de la operación. El Xeneize tiene tiempo de incorporar a un futbolista hasta el 18 de febrero. Este cupo extra para sumar un jugador es por la grave lesión de Rodrigo Battaglia.