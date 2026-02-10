Boca recupera dos jugadores para el partido ante Platense: ¿llega Cavani?

El Xeneize cayó ante Vélez por la cuarta jornada del Torneo Apertura y no encuentra regularidad en este 2026. Ganó sus dos partidos de local, ante Deportivo Riestra y Newell’s, y cayó en sus visitas a Estudiantes y Vélez.

Este domingo enfrentará a Platense por la quinta fecha y Claudio Úbeda recupera dos jugadores. Uno de ellos fue clave en el último tramo del año pasado, ya que fue siempre titular: Carlos Palacios.

El chileno entrenó diferenciado casi toda la pretemporada por una sinovitis en su rodilla derecha y no fue convocado en ningún partido. El lunes, volvió a entrenarse junto al grupo y sería convocado para el duelo de este domingo ante el Calamar. Incluso, si responde bien desde lo físico, podría integrar el once inicial.

Lucas Jansón es el otro vuelve. El ex Vélez comenzó el Apertura como titular, en el encuentro ante el Malevo en la primera fecha, pero sufrió un desgarro antes del siguiente partido ante el Pincha, sufrió un desgarro grado dos en el músculo oblicuo abdominal izquierdo. Ya cumplió el plazo de rehabilitación y lo más probable es que vuelva a estar convocado.

La incógnita en Boca Predio es la situación de Edinson Cavani. El uruguayo entrenó con normalidad la semana del duelo ante el Fortín pero el Sifón decidió no arriesgarlo, ya que será un año con triple competencia y no quiere que vuelva a lesionarse. Por esta razón, podría estar presente este domingo en La Bombonera, aunque desde el banco de los suplentes.