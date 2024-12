Se filtraron los bombos del Mundial de Clubes: por qué River es cabeza de serie

En los próximos días se realizará el sorteo del Mundial de Clubes y ya se filtró la composición de los cuatro bombos que ocuparían los distintos equipos participantes. De los equipos argentinos, River está como cabeza de serie y Boca en el bombo tres.

Si bien resta conocer la confirmación de la FIFA, según trascendió, el criterio dominante a la hora de definir los integrantes de cada Bombo fue el ranking de cada confederación. Así, los cuatro integrantes del Bombo 1 por parte de Conmebol son los cuatro que mejor ranking presentan: Flamengo (140 puntos), Palmeiras (140), River (102) y Fluminense (97).

En cuanto a Boca, los 71 puntos acumulados en el ranking lo ubicaron como el quinto mejor equipo de Conmebol, mientras que Botafogo presentaba un puntaje mucho menor, pero clasificó como campeón de la última edición de la Copa Libertadores.

El sorteo del Mundial de Clubes, en el que cada equipo conocerá a sus rivales en la fase de grupos y su fixture, será el jueves 5 de diciembre en Miami desde las 15:00 (hora de Argentina).

La ventaja para River como cabeza de serie

El Millonario tendrá beneficios por ser cabeza de serie. Por un lado, evitará a los rivales más poderosos desde Europa; y por otro, solamente enfrentará a un equipo del Viejo Continente, proveniente del Bombo 2.

En cuanto a Boca, la tendrá un poco más difícil, ya que desde el Bombo 3 sabe que enfrentará a dos equipos europeos. Es que, salvo para los clubes de UEFA, no pueden haber dos equipos de la misma confederación, por lo que los cabezas de serie sudamericanos no estarán en su grupo. La otra restricción que marcó la FIFA es la de que no pueden haber dos equipos del mismo país.

Así serían los bombos para el sorteo del Mundial de Clubes 2025

Bombo 1

-Manchester City (Inglaterra)

-Real Madrid (España)

-Bayern Munich (Alemania)

-PSG (Francia)

-Flamengo (Brasil)

-Palmerias (Brasil)

–River Plate (Argentina)

-Fluminense (Brasil)

Bombo 2

-Chelsea (Inglaterra)

-Broussia Dortmund (Alemania)

-Inter (Italia)

-Porto (Portugal)

-Atlético Madrid (España)

-Juventus (Italia)

-Salzburgo (Austria)

Bombo 3

-Al Hilal (Arabia Saudita)

-Ulsan HD (Corea del Sur)

-Al Ahly FC (Egipto)

-Wydad AC (Marruecos)

-Monterrey (México)

-Club León (México)

–Boca Juniors (Argentina)

-Botafogo (Brasil)

Bombo 4

-Urawa Red Diamonds (Japón)

-Al Ain FC (Emiratos Árabes)

-Esperance (Túnez)

-Mamelodi Sundwonds FC (Sudáfrica)

-Pachuca (México)

-Seattle Sounders FC (Estados Unidos)

-Auckland City (Australia)

-Inter Miami (Estados Unidos)

Mundial de Clubes: cómo es el formato

El torneo tendrá a 32 clubes por primera vez que se dividirán en ocho grupos de cuatro, al igual que el antiguo formato de la Copa del Mundo de Selecciones (que se ampliará a 48 a partir de 2026).

Los primeros dos de cada grupo clasifican a octavos de final y a partir de esa instancia comienzan los duelos de eliminación directa. La única diferencia es que no habrá partido por el tercer puesto.