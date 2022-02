Brutal pelea entre dos chicos de inferiores en Añelo

El video que circuló en las redes sociales conmueve a la gente en Añelo y también llega a otros puntos de la región. Dos chicos, entre 13 y 14 años, se tomaron a golpes de puño en el predio del club de la ciudad y sus compañeros los filmaron.

Otros integrantes de las formativas registraron la pelea y la alentaron. Uno de los agresores le pegó al otro en el piso, lo dejó levantarse y después volvió a golpearlo.

Los jugadores de la categoría novena protagonizaron este hecho antes de que llegara el técnico encargado del equipo para la práctica del lunes. Cuando lo vieron a lo lejos, la pelea terminó y los chicos no dijeron nada. El profesor explicó que se enteró del hecho a la noche, cuando el video circuló.

Darío Díaz, presidente del Club Añelo, dijo a la radio Municipal 90.7 de la ciudad que «no se avala este tipo de violencia. Nos enteramos esta mañana, lo hablamos con el profe de la categoría y contó que cuando llegó los chicos no estaban peleando y entrenaron normal».

Según explicó el titular de la institución, fue una situación irregular en la que no se cumplieron ciertas pautas. «Los chicos tienen claramente indicado que no ingresen al predio si no están los profesores. Ellos saben que no pueden estar. Convocamos a los padres a los chicos que formaron parte de la pelea y va a haber sanciones», avisó.