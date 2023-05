La Escuela de Voleibol de Cipolletti brilló en el torneo provincial: Se consagró campeona invicta

Este fin de semana se llevó a cabo el primer torneo provincial clasificatorio en el Complejo Deportivo Municipal (Ex Corpofrut). El plantel Sub 16 de la Escuela Municipal de Voleibol de Cipolletti se consagró campeón invicto.

Durante la fase de grupos, vencieron a Centro Empleados de Comercio y a Club Las Bardas por 3-0. Repitieron el resultado en octavos ante el club Sportsman de Choele Choel, en cuartos contra E.M Gigantes y en semifinal frente a Club Las Bardas.

Mientras que la final frente a Bariloche Voley tuvo un resultado más ajustado, hubo tie break y se consagraron campeonas por 3-2.

El equipo fue dirigido por Roger Ledesma y Joaquín Riquelme. El plantel estuvo compuesto por Candela Aniguir, Mia Campasena, Maia Luzuriaga, Keila Costi, Constanza Filippelli, Justina Franchi, Martina Hirschfeld, Guadalupe Serpa, Lucía Rivas, Angelina Chaures, Maitena Simoni, Brenda Herzig, Josefina Grecco, Isabel Socorro.

Cómo trabaja la Escuela Municipal de Voleibol de Cipolletti

Actualmente la Escuela Municipal de Voleibol se desarrolla en el Complejo Deportivo Municipal, (Ex Corpofrut) y en el Gimnasio Nº2. Los grupos federados sub 14, sub 16 y sub 18 entrenan los lunes, miércoles y viernes. Además hay minivoley en ambos espacios. «En total son más de 200 alumnos y alumnas«, aseguraron.

En el caso del voley comunitario, los martes y jueves participan alrededor de 280 jóvenes, mientras que en el minivoley, hay unos 100 niños y niñas actualmente. Las edades que abarca la Escuela es de 6 años en adelante, hasta adultos.