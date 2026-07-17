Sorpresa en Salta: River fue una sombra y Aldosivi lo eliminó de la Copa Argentina

River se pegó un porrazo en Salta. Con varios debuts, el equipo fue una sombra y Aldosivi pasó por caja. Le ganó 3-1 en el Padre Martearena de Salta y lo eliminó de la Copa Argentina en los 16avos de final. Sin dudas, un arranque de temporada inesperado para Eduardo Coudet, que decidió cambiar gran parte del plantel, pero falló en la primera función.

A los 12 minutos llegó la apertura del marcador cuando un remate lejano no pudo ser despejado por Lucas Martínez Quarta, quien falló insólitamente y le dejó el gol servido al equipo marplatense. Tomás Fernández primereó de punta y marcó el 1-0.

Parecía que River iba tomar las riendas del encuentro, pero la historia no cambió y nunca meterse en partido. Otra vez los espacios, y nuevamente Aldosivi lo aprovechó. Una buena jugada por derecha terminó con un centro de Federico Laurelli para Nicolás Cordero, quien definió con alma de goleador para ampliar la diferencia.

El Chacho veía que su equipo no respondía, y antes de los 40, decidió realizar dos cambios con los ingresos de Mauro Arambarri y Lucas Beltrán por Juan Cruz Meza y Fausto Vera. Todo un síntoma de lo que pasaba en el campo de juego.

Coudet metió mano antes del descanso, pero la historia no cambió demasiado.

Aldosivi lo liquidó en el complemento

El Millonario adelantó las líneas en la segunda mitad, pero su posesesión (80%) era por demás intrascendente. Para colmo, los de Israel Damonte volvieron a golpear a los 11. Primero cabeceó Laurelli desde afuera del área, y en el medio la desvió Fernández para mandarla al fondo de la red. Era el 3-0, y partido liquidado.

El Tiburón pegó de entrada y controló el partido ante un River sin ideas.

El resto del tiempo solo sirvió para que River busque el descuento frente a un conjunto marplatense que supo replegarse, pero sin dejar de presionar alto. De esta manera, mantuvo lejos a su rival y casi no pasó sobresaltos. Sobre la hora, Rafael Santos Borré descontó tras un rebote, pero ya no había tiempo para la hazaña. 1-3 y porrazo inesperado para el River de Coudet.