Cerúndolo y Etcheverry debutaron en París con triunfos pero se le vienen duros rivales

Los tenistas argentinos Tomás Martín Etcheverry y Francisco Cerúndolo debutaron en el Masters 1.000 de París con buenas actuaciones y triunfos notables, pero en la segunda ronda tendrán rivales muy complicados que están entre los diez mejores del mundo.

Etcheverry le ganó en la primera ronda del certamen parisino al serbio Miomir Kecmanovic por 4-6, 7-6 (8) y 6-4 y enfrentará en la próxima instancia tendrá que chocar con el número uno del mundo, Novak Djokovic.

Etcheverry, ubicado en el puesto 31 del ranking mundial de la ATP, superó a Kecmanovic (53) en 2 horas y 48 minutos de partido, en el que levantó un match point en el tie break del segundo set. Fue la victoria número 30 de la temporada para el argentino, que subirá al puesto 29 del mundo.

Éste miércoles, Etcheverry se las verá con el máximo favorito y N°1 del mundo, el serbio Djokovic, a quien enfrentó una vez en el circuito y perdió: fue en la segunda ronda del torneo Masters 1000 de Roma.

El otro argentino que debutó este martes fue Francisco Cerúndolo (21 del ranking), quién también pasó de ronda al vencer al francés Gael Monfils (79) por 4-6, 7-6 (2) y 7-5 en dos horas y 45 minutos de juego.

En la próxima instancia, Cerúndolo se medirá con el noruego Casper Ruud (número 8 del mundo). Los antecedentes entre el bonaerense y el noruego son dos victorias para cada uno en el circuito profesional. La última vez que se enfrentaron, en los cuartos de final del Masters 1000 de Roma 2023, Ruud se impuso por 7-6 (5) y 6-4.

