Djokovic pasó a la semifinal de Wimbledon y dio otro paso hacía el título

Novak Djokovic superó por 4-6, 6-1, 6-4 y 6-3 al ruso Andrey Rublev y avanzó a las semifinales de Wimbledon, donde se medirá frente al italiano Jannik Sinner.

El nacido en Belgrado tuvo un inicio complicado y sufrió en el primer set ante un Rublev, que se impuso 6-4 por aprovechar la única oportunidad de quiebre que tuvo a su favor. Pero en un abrir y cerrar de ojos, Djokovic se quedó con el segundo set por 6-1.

A partir de allí, el ruso solo tuvo una oportunidad para colocarse 5-5 en el tercero que desaprovechó y en la cuarta manga Djokovic cerró el partido con un contundente 6-3.

Este fue el 33° triunfo consecutivo para Djokovic en Wimbledon, que además lleva más de 10 años sin perder en el Court Central y va en busca de conseguir su octavo título en La Catedral del Tenis, marca que le permitiría igualar el récord de Roger Federer. Ya igualó la marca del suizo al llegar a su semifinal N° 46 de Grand Slams.

The quest for number eight continues. @DjokerNole comes from a set down to defeat Andrey Rublev 4-6, 6-1, 6-4, 6-3 to advance to his 46th Grand Slam semi-final 👏#Wimbledon pic.twitter.com/SfkYzYzm7b