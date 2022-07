Djokovic sueña con participar en el US Open

Novak Djokovic agradeció el apoyo recibido por los fanáticos y reconoció que está muy ilusionado con participar en el US Open. Gentileza.

A un mes del comienzo del US Open, la participación de Novak Djokovic es una incógnita. El tenista serbio se niega a vacunar contra el Coronavirus, requisito indispensable para las personas sin ciudadanía que desean ingresar a Estados Unidos. A la espera de la decisión oficial, el múltiple campeón manifestó su ilusión por disputar el Grand Slam.

Mediante un posteo en su cuenta de Instagram, el serbio les agradeció a sus fanáticos por todo el apoyo que recibió y remarcó que continúa esperanzado en relación con la posibilidad de estar en una nueva edición del US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada.

”Sólo quería tomarme un momento y expresarles a todos lo agradecido que estoy de ver tantos mensajes de apoyo de todo el mundo en estos días. No me lo esperaba, y es por eso que lo siento tan alucinante. Simplemente, gracias. Siento especial que las personas conecten con mi carrera de tenis de una manera tan cariñosa y solidaria y deseen que continúe compitiendo”, escribió.

”Me estoy preparando como si me fuesen a permitir participar, espero saber si hay cualquier opción para viajar a Estados Unidos. Cruzo los dedos”, sentenció Djokovic, quien se quedó con el título en Wimbledon.

Nole aseguró que se está preparando como su fuera a participar en la nueva edición del US Open, donde logró tres títulos. Gentileza.

El tres veces campeón del US Open está anotado en la lista de participantes, pero la Asociación de Tenis de Estados Unidos (USTA) comunicó que que el Gobierno del país tomará la decisión final. ”El US Open no tiene un mandato de vacunación para los jugadores, pero respetará la posición del gobierno de los Estados Unidos en relación con los viajes al país de los ciudadanos no estadounidenses no vacunados”, explicó en un comunicado.