Agustín Etchebarne: “El atraso cambiario se soluciona bajando impuestos, no devaluando”

El presidente Milei representa una mirada para muchos disruptiva. No para los liberales argentinos, que por años impulsaron las políticas que hoy residen en el poder. Agustín Etchebarne es un referente de ese espacio, y analizó para Pulso los primeros días de Milei en el gobierno.

PREGUNTA: ¿Cómo analiza los primeros cinco meses de Milei?

RESPUESTA: La verdad es que luego de 20 años de desastres totales, ahora tenemos un presidente que quiere arreglar las cosas. Por supuesto, una situación súper complicada, una recesión muy profunda. Pero sobre todo vemos un gobierno muy comprometido en eliminar el déficit fiscal y eliminar la inflación. Del lado negativo creo que falta apoyo de la clase política. Es un gobierno que en casi seis meses, no ha logrado todavía sacar ninguna ley. Y eso revela que la mayor parte de la clase política, no quiere realizar el cambio que la población pidió a través del voto.

P: ¿Cuándo podría regresar el crecimiento?

R: Creo que la economía empezará a reactivarse en la segunda mitad del año. Dependerá mucho, de lo que haga la clase política. Si sale la Ley Bases estimo que la recuperación va a ser más rápida. Si no sale la Ley Bases, obviamente la recuperación va a venir, pero va a ser menor. La recuperación ya se observa en el campo, en la energía, en la minería. Va a empezar a haber una recuperación a nivel del crédito, lo cual impulsa, por ejemplo, al sector de la construcción. La derogación de la ley de alquileres ha mejorado notablemente la oferta pero también mejoró todo el sector inmobiliario. Por supuesto, seguimos por debajo del agua, ¿no? Es decir, va mejorando con respecto al piso, que fue en marzo-abril, pero sigue complicado, y calculo que el año que viene, sí, vamos a ver un crecimiento más sólido cercano a un 5%.

P: ¿Que panorama advierten en materia de precios?

R: La inflación fue 25% en diciembre, después bajó a 20%, luego a 13%, a 11%, a 8,8% en abril. Nosotros esperamos para mayo algo por debajo del 5%, así que sigue en baja. Y eso va a implicar un repunte en la segunda mitad del año también del consumo porque, entre otras cosas, cuando la inflación está en baja las jubilaciones empiezan a recuperar terreno de lo que han perdido. Y así vamos a ver varios sectores que van a seguir mejorando.

P: ¿Es sostenible ese sendero de inflación a la baja?

R: Yo lo que miro es el balance del Banco Central. Lo que veía en diciembre es que íbamos hacia la híper, porque los pasivos del Banco Central equivalían a casi tres veces la cantidad de billetes físicos, es decir, que tenías tres Bases Monetarias en pasivos del Central, que si los pagabas te ibas a la hiper, y esos pasivos pagaban 282% anual de tasa de interés. Hoy esos pasivos del Central se han reducido en torno a un tercio, hemos recuperado reservas, porque el Banco Central compró 16.000 millones de dólares, y además las tasas de interés que estaban en 282% anual bajaron a 49% efectivo anual.

P: ¿Es una promesa incumplida que siga habiendo Cepo?

R: Estimo que este año va a terminar sin cepo. No es posible poner libertad absoluta desde el primer día, y no lo están haciendo. Han mantenido el cepo pero con una gran diferencia. El cepo de Massa perdió u$s 27 mil millones, el cepo actual recuperó reservas por u$s 16 mil millones. La diferencia de política es abismal. Lo que cambió es la política fiscal, el ajuste, entonces se provoca una mejora del balance.

P: ¿Qué opina del RIGI?

R: El RIGI consiste en las reglas de juego para poner en marcha inversiones claves para la Argentina. Sobre la misma Cordillera de los Andes, Chile es el primer exportador de minerales del mundo, y Argentina ni figura. Resulta que por problemas ideológicos, no explotamos el cobre, el oro, el zinc, la plata de Chubut. Podrías construir seis o siete ciudades nuevas con minería, con una inversión que en el cobre serían u$s 30.000 millones de dólares. Otros u$s 30.000 millones podrías invertir en Vaca Muerta.

P: La polémica es el 100% de libre disponibilidad de divisas …

R: En cualquier país del mundo lo que vas a invertir lo podés sacar, si no, ¿para qué vas a invertir? Es absurdo. Por supuesto que tenes que llevar el 100% de las ganancias, es ridículo que no puedas. En cualquier país serio hay libertad absoluta de divisas para entrar y salir. Hay libre movilidad de capitales en toda Europa, por ejemplo. Los que creen que no queda nada no comprenden cómo funciona el esquema.

P: ¿Puede el gobierno mantener pisado el envío de fondos a las provincias mucho tiempo más?

R: Las provincias tienen que hacer el ajuste, que de hecho es un ajuste menor al que está haciendo el gobierno federal. El gobierno federal está mostrando cómo nos robaban con los alimentos, nos robaban con los programas sociales. Nos siguen robando con las pensiones por invalidez. No es cierto que hay 2.100.000 inválidos, hay un montón de gente que recibe pensiones y no son inválidos, es un curro. Todos esos curros en las provincias y en los municipios son tan grandes o más grandes que en la nación. Tienen que empezar a hacer ese esfuerzo también las provincias.

P: ¿Hay atraso cambiario?

R: Cada vez que Argentina anda bien y empieza a tener una moneda sana, aparece el coro de los devaluacionistas a hablar de atraso cambiario. Argentina es cara en dólares, porque tenemos infinitos impuestos, entonces la fórmula no es devaluar. Estoy totalmente en contra de la devaluación. Lo que hay que hacer es bajar impuestos, tener superávit fiscal y bajar impuestos. Esa baja de impuestos va a generar mayor superávit fiscal para que puedas bajar más impuestos.

Perfil

Agustín Etchebarne es Licenciado en Economía (UBA) y Máster en Desarrollo Económico (I.S.V.E., Italia).

Es profesor de economía en la Universidad de Belgrano y en la ESEADE.

Director Ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, la más mayor usina de pensamiento liberal en Argentina.

Es autor del libro “La clave es la libertad, el camino de la pobreza a la abundancia”.