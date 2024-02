El duro posteo de Schwartzman tras quedar eliminado del Argentina Open: «Las respuestas no aparecen»

El tenista argentino Diego Schwartzman, lejos de su mejor versión, quedó eliminado del Argentina Open, torneo que supo ganar en 2021, al ser derrotado en la ronda inicial por el colombiano Daniel Elahí Galán, por 2-6, 6-1 y 6-4. Tras la eliminación, realizó un duro posteo.

El Peque Schwartzman, relegado al puesto 116 del ranking mundial de la ATP, rindió de mayor a menor y lo pagó con una nueva derrota en una ronda inicial, esta vez ante el colmbiano Galán (80), luego de dos horas y 19 minutos, en la cancha central del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Schwartzman, quien también había sido finalista del Argentina Open en 2019 (perdió con el italiano Marco Cecchinato) y 2022 (cayó ante el noruego Casper Ruud), venía de perder rápido en el Córdoba Open, en la ronda inicial ante el argentino Román Andrés Burruchaga.

Tras la derrota, declaró en conferencia de prensa que no sabe cuánto tiempo va a poder estirar la situación sin que lleguen los resultados y confesó: “Es una mezcla de tristeza y bronca. Es una combinación de cosas que me hacen hacerlo mal. Voy a ver como estoy en los próximos meses, me queda muy poco en el tanque”.

Y siguió: “Me cuesta mucho cuando en la competencia las cosas salen mal. A mí y a mi equipo. El día a día es un esfuerzo muy grande y ahora se viene una gira de un mes y medio. Sostenerme mentalmente día a día con estos resultados es complicado”.

Por último, analizó: “Al final del año pasado había ganado partidos bueno, incluso a top 10 y me daba ilusión arrancar bien el año. Prácticamente la temporada para nosotros arranca acá y perder dos años seguidos es triste”.

Además, en las últimas horas compartió un posteo en sus redes sociales: «Cuesta describir el momento deportivo que estoy pasando. Las semanas pasan y las respuestas adentro de la cancha no aparecen. Quiero agradecer de corazón a toda la gente, no saben lo lindo y lo que representa sentirme en este momento bancado y alentado como lo hacen», escribió.

“Siempre habrá alguna crítica negativa pero es parte del deporte y también hay que bancarla. Desde chiquito me enseñaron a levantar la cabeza y seguir intentando. Con humildad, laburo, educación y respeto voy a seguir en esa búsqueda.

Por último, agregó: «Y si no sale podré mirar para atrás y estar más que satisfecho por lo logrado y por la gente que tuve al lado siempre, que me hicieron un gran deportista y son increíbles personas”, cerró.