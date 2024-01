Etcheverry aplastó a Gael Monfils en el Abierto de Australia y en la próxima ronda enfrentará a Djokovic

Tomás Etcheverry (32) y Sebastián Báez (29) avanzaron a la tercera ronda del Abierto de tenis de Australia, que se desarrolla en la ciudad de Melbourne, tras superar al francés Gael Monfils (76) y al Daniel Elahi Galán (87), respectivamente.

El platense de 24 años, le ganó a Monfils por 6-4, 6-4 y 6-4 en dos horas y 14 minutos y en la próxima instancia jugará ante el número uno del mundo Novak Djokovic, quién derrotó a Alexei Popyrin esta mañana.

