Francisco Cerúndolo no pudo mantener su nivel y perdió la final del ATP de Lyon

Francisco Cerúndolo jugó muy por debajo de su nivel habitual y lo pagó con la derrota en la final del ATP 250 de Lyon, en Francia, al caer hoy frente al local Arthur Fils por 6-3 y 7-5.

Cerúndolo, ubicado en el puesto 28 del ranking mundial de la ATP, perdió luego de una hora y 33 minutos de juego en sets corridos ante Fils (112), una promesa del tenis francés nacido en Metz hace 18 años.

El argentino, de 24 años, perdió la segunda final de su carrera, la anterior había sido la del Argentina Open de 2021 ante Diego Schwartzman, mientras que ganó su único título ATP el año pasado en Bastad, Suecia.

Luego de la derrota, Cerúndolo se trasladará de Lyon a París para jugar a partir de mañana el abierto de Roland Garros, segundo torneo de Grand Slam del año en el que debutará ante el español Jaume Munar (77).

