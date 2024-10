Francisco Cerúndolo se quedó afuera de la final del Abierto de Kazajistán

Francisco Cerúndolo sufrió una dolorosa y sorpresiva derrota a manos de Gabriel Diallo en las semifinales del ATP 250 de Almaty, Kazajistán. El canadiense se impuso por 6-4 y 6-2 en 70 minutos de juego.

Diallo, que ya había eliminado a otro sudamericano durante la semana, Alejandro Tabilo, avanzó a su primera final en el circuito ATP y aseguró su lugar en el Top 100 a partir de la próxima semana.

Cerúndolo, ganador este año del torneo de Umag (Croacia), disputaba su undécima semifinal en el circuito ATP y la tercera de 2024, tras haber alcanzado esta instancia en Río de Janeiro y en el torneo balcánico. Ahora, el argentino se prepara para competir por primera vez en el ATP 500 de Basilea.

