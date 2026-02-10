SUSCRIBITE Diario papel
Juan Manuel Cerúndolo alertó sobre las apuestas en el tenis: «Recibimos amenazas todos los días»

El argentino habló tras ganar en el Argentina Open, denunció amenazas constantes vinculadas a las apuestas. Mirá el video.

Redacción

Por Redacción

Juan Manuel Cerúndolo se refirió a las amenazas que reciben los tenistas argentinos.

El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo se refirió a las apuestas en el tenis luego de su triunfo en la primera ronda del Argentina Open y reveló que “recibimos amenazas todos los días”.

Durante la conferencia de prensa tras su gran victoria ante el alemán Daniel Altmaier (5°), Cerúndolo habló sobre lo ocurrido en el Challenger de Rosario, donde el argentino Roman Burruchaga y el español Nikolas Sánchez Izquierdo recibieron graves amenazas, y reconoció que “fue bastante fuerte. Lo de Sánchez Izquierdo no sabía; lo de Román fue fuertísimo, veía los mensajes y no lo podía creer”.

El tenista argentino habló sobre las apuestas en el tenis

Además, contó que “todos los días recibimos amenazas así de ‘te vamos a matar a vos, a tu hermana…’, ya lo naturalizamos”. Y añadió: “mi Instagram siempre está plagado de comentarios e insultos cuando pierdo. Es algo que pasa desde que juego Futures, así que lo tengo normalizado”.

A su vez, reconoció que “es difícil de solucionar. Lo ideal sería cancelar las apuestas, pero no es nada fácil. Se llegó a un límite”.

Durante la conferencia de prensa, Cerúndolo también analizó las claves para su victoria ante Altmaier: “Hoy me picó un montón la pelota, estaba rápida la cancha y le pegué muy fuerte de derecha. Además jugué con mucho porcentaje de primeros saques”.

La próxima presentación de Cerundolo en el Argentina Open será por los octavos de final, frente al español Pedro Martínez.


Temas

Argentina Open

ATP

Tenis

