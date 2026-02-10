Juan Manuel Cerúndolo alertó sobre las apuestas en el tenis: «Recibimos amenazas todos los días»

Juan Manuel Cerúndolo se refirió a las amenazas que reciben los tenistas argentinos.

El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo se refirió a las apuestas en el tenis luego de su triunfo en la primera ronda del Argentina Open y reveló que “recibimos amenazas todos los días”.

Durante la conferencia de prensa tras su gran victoria ante el alemán Daniel Altmaier (5°), Cerúndolo habló sobre lo ocurrido en el Challenger de Rosario, donde el argentino Roman Burruchaga y el español Nikolas Sánchez Izquierdo recibieron graves amenazas, y reconoció que “fue bastante fuerte. Lo de Sánchez Izquierdo no sabía; lo de Román fue fuertísimo, veía los mensajes y no lo podía creer”.

El tenista argentino habló sobre las apuestas en el tenis

𝐉𝐔𝐀𝐍 𝐌𝐀𝐍𝐔𝐄𝐋 𝐂𝐄𝐑𝐔́𝐍𝐃𝐎𝐋𝐎, 𝐒𝐎𝐁𝐑𝐄 𝐋𝐀𝐒 𝐀𝐏𝐔𝐄𝐒𝐓𝐀𝐒 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐓𝐄𝐍𝐈𝐒: “𝐑𝐄𝐂𝐈𝐁𝐈𝐌𝐎𝐒 𝐀𝐌𝐄𝐍𝐀𝐙𝐀𝐒 𝐓𝐎𝐃𝐎𝐒 𝐋𝐎𝐒 𝐃𝐈́𝐀𝐒”



Buenos Aires, 10 febrero (NA) — El tenista argentino Juan Manuel Cerúndolo se refirió a las apuestas en el tenis… pic.twitter.com/srOAzeCWJ3 — Noticias Argentinas (@NAagencia) February 10, 2026

Además, contó que “todos los días recibimos amenazas así de ‘te vamos a matar a vos, a tu hermana…’, ya lo naturalizamos”. Y añadió: “mi Instagram siempre está plagado de comentarios e insultos cuando pierdo. Es algo que pasa desde que juego Futures, así que lo tengo normalizado”.

A su vez, reconoció que “es difícil de solucionar. Lo ideal sería cancelar las apuestas, pero no es nada fácil. Se llegó a un límite”.

Durante la conferencia de prensa, Cerúndolo también analizó las claves para su victoria ante Altmaier: “Hoy me picó un montón la pelota, estaba rápida la cancha y le pegué muy fuerte de derecha. Además jugué con mucho porcentaje de primeros saques”.

La próxima presentación de Cerundolo en el Argentina Open será por los octavos de final, frente al español Pedro Martínez.